Insertion des personnes aux besoins spÃ©cifiques condition majeure : du dÃ©veloppement durableâ€‰

En marge de sa participation à la première assemblée générale de FemWise – Afrique, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, s’est rendue jeudi au Centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (CNFPH) de Constantine, sis à Bab El-Kantra, afin de présider la cérémonie de commémoration de la Journée arabe des personnes en situation de handicap.

Lors de son allocution, la ministre a réaffirmé le soutien de l’État à cette composante « incontournable » de la société, et ce notamment à travers les différentes conventions de partenariat signées par son département. «Nous œuvrons à changer la vision de la société envers les personnes handicapées qui, à notre sens, n’ont pas de besoins spécifiques, mais des capacités spécifiques qu’il faut développer. Dans cette optique, nous avons ratifié une convention-cadre de coopération avec le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, afin d’organiser et d’améliorer les activités dans les domaines agricole et alimentaire, surtout au niveau des fermes pédagogiques qui représentent l’endroit idéal pour recevoir des personnes avec des handicaps lourds », a-t-elle déclaré, et de préciser concernant ce dernier point : «Les personnes dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle conventionnelle sont prises en charge par les centres aidés pour le travail qui leur permettent d’être placées, et de bénéficier de la couverture sociale et d’un salaire .» Autre partenariat, le jumelage avec une partie française, entrant dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association Algérie-Union européenne, et que Mme Eddalia a explicité en ces termes : «Il s’agit d’un projet dont l’objectif est de contribuer à une meilleure insertion sociale et professionnelle des personnes aux besoins spécifiques, et dont la réalisation passe par la mise en place d’une approche stratégique dans le domaine de l’insertion, de l’encadrement des structures spécialisées, de l’amélioration des programmes de formation et de l’adaptation de leurs contenus à cette catégorie, et enfin la promotion des échanges avec le mouvement associatif militant pour les droits des personnes handicapées .» Enfin, la ministre a insisté sur le rôle important que devront jouer les personnes aux besoins spécifiques, dont l’insertion est une condition sine qua non pour le développement durable. «Comme j’ai eu l’occasion de l’affirmer, lors de la commémoration des Journées maghrébine et internationale, il ne peut y avoir de développement durable sans l’insertion des personnes handicapées, et il est nécessaire que les efforts de tous les acteurs, institutions étatiques et mouvement associatif, se conjuguent afin de lever les barrières qui se dressent sur le chemin de celle-ci », a-t-elle conclu. Il est à noter qu’après avoir suivi un exposé sur le projet d’une ferme pédagogique d’élevage caprin au bénéficie de personnes handicapées, et visité de classes et une exposition d’ouvrages pédagogiques concernant cette frange de la population, Ghania Eddalia a donné le coup d’envoi d’un atelier sur la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques au niveau des centres aidés pour le travail (CAT).

Issam B.