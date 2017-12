CongrÃ¨s de lâ€™AcadÃ©mie AlgÃ©rienne dâ€™Allergologie : Mise en place du Certificat dâ€™Etudes SpÃ©ciales

« Je me félicite de l’étroite collaboration entre la faculté de médecine d’Alger et des spécialistes européens, qui a permis la mise en place du Certificat d’études spéciales en allergologie », a déclaré hier, au Centre international des conférences à Alger, M. Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, lors du deuxième Congrès de l’Académie algérienne d’allergologie, placé sous le thème «L’allergie à la croisée des spécialités». Le ministre a indiqué, à ce titre, que la réforme hospitalière en cours gagnerait en cohérence et en pertinence avec l’avènement d’une nouvelle loi sanitaire, inscrivant toutes les actions dans une logique d’optimisation des ressources et de mise en commun des capacités.

Cependant, le « déphasage », dans l’absolu, existant entre les capacités intrinsèques et les résultats obtenus est, selon M. Hasbellaoui, imputable pour une large part aux insuffisances enregistrées dans le domaine des mécanismes d’intersectorialité.

D’ailleurs, le responsable a fait remarquer que les professionnels de la santé connaissent toutes et tous la maxime consistant à « penser globalement, agir localement », tant il est vrai que la santé s’inscrit dans une logique stratégique globale intégrant tous les domaines d’intérêt, en rapport direct ou indirect avec la santé de l’être humain, plus particulièrement la logique quasi organique caractérisant la relation de causalité entre la qualité du milieu et la santé de l’être humain.

Le ministre a indiqué qu’à l’entame du troisième millénaire, les maladies allergiques connaissent une véritable inflation à l’échelle du monde. « Une augmentation tellement considérable que l’Organisation mondiale de la santé parle de fléau, dans la mesure où ces maladies sont classées au cinquième rang des préoccupations de santé publique dans le monde. Plus de cinquante millions de personnes en souffrent aux Etats-Unis et en Europe », a-t-il dit. M. Hasbellaoui a noté les progrès remarquables accomplis par l’Algérie dans le domaine de la santé, depuis les années soixante, en matière de lutte contre les maladies transmissibles, particulièrement les résultats remarquables enregistrés en matière de couverture vaccinale globale, à l’éradication de la poliomyélite, aux indicateurs de santé maternelle et infantile, à l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance et au net recul des maladies prévalentes, notamment la tuberculose. Cependant, il explique que cette performance globale dans le domaine de la santé reste en deçà des ambitions et du réel savoir-faire capitalisé par les professionnels de la santé.



les allergies, un réel problème de santé publique



De son côté, le Pr Merzak Gharnaout, président de l’Académie algérienne d’allergologie, a indiqué que le programme de cette deuxième édition s’est voulu plus proche des préoccupations quotidiennes des spécialistes dans l’exercice de leur métier. Le professeur en pneumo-allergologie a fait savoir que les allergies préoccupent de plus en plus la population. Elles constituent désormais, un réel problème de santé publique. « Notre objectif majeur, c’est promouvoir l’allergologie en Algérie», a-t-il insisté, tout en appelant les pouvoirs publics en Algérie à élargir la gamme des allergènes thérapeutiques et des traitements allergiques disponibles dans les pharmacies.

Pour ce qui est des catégories d’allergies les plus fréquentes en Algérie, le Pr Gharnaout a cité l’allergie au pollen, qui peut engendrer un rhume, et qui constitue l’allergie la plus répandue dans le monde. «Environ 25% de la population algérienne a développé cette sensibilité.

Cette allergie peut apparaître à tout âge et le traitement est très limité», a-t-il indiqué. Il citera également la rhinite, qui vient en première position des maladies allergiques en Algérie, la rhino-conjonctivite allergique, qui représente de 5 à 10 % des consultations médicales, ainsi que l’asthme, qui vient en troisième position des allergies les plus répandues en Algérie.

Sarah A. Benali Cherif