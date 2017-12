Accord dâ€™Association entre lâ€™AlgÃ©rie et lâ€™Union europÃ©enne : bilan et perspectives

Mohamed Benmeradi, ministre du Commerce, Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères et John O’Rourke, ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, présideront, demain, au Centre International des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC), un séminaire dédié au bilan mi-parcours de la troisième phase et au lancement de la 4e phase du P3A sur le thème : « Le P3A, bilan et perspectives ». Organisé par le Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), ce séminaire regroupera tous les acteurs et intervenants du programme P3A, les représentants des départements ministériels et des institutions nationales impliqués dans la mise en œuvre de l’Accord d’association et porteuses de projets de jumelage, indique un communiqué du service communication du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne. Y prendront part aussi, les ambassadeurs et représentants de 8 Etats membres de l’Union européenne, partenaires du P3A (France, Espagne, Finlande, Allemagne, Autriche, Portugal, Belgique, Grande-Bretagne), des experts internationaux et locaux, les représentants des services de la Délégation de l’Union européenne, les Points Focaux du P3A, etc. Lors de cette rencontre, il sera procédé à la présentation du bilan des activités de la troisième Phase du Programme, (le P3AIII), et les perspectives tracées pour sa quatrième Phase, (le P3AIV) qui entrera en vigueur demain 17 décembre.

A l’occasion de ce séminaire-bilan, les participants de marque aborderont en détail les résultats obtenus ainsi que les perspectives et les activités futures du programme ; l’essentiel des chiffres de la troisième phase (nombre de Jumelages, nombre de secteurs de l’économie algérienne qui y ont bénéficié, le budget alloué aux différents Instruments…) ; les projets de la quatrième Phase du Programme ; les aspects financiers de chaque phase, ainsi que les Instruments du P3A (les jumelages institutionnels ; les opérations d’assistance technique et échange d’Informations (TAIEX), les Actions Ponctuelles…). Pour rappel, le Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A) a été mis en place en 2009 pour accompagner la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne. Son objectif général est de renforcer le partenariat engagé entre l’Union européenne et l’Algérie. Il s’adresse aux administrations algériennes et toutes les institutions contribuant à la mise en œuvre de l’Accord d’association en se proposant de leur apporter l’appui, l’expertise, l’assistance technique et les outils de travail nécessaires en vue d’identifier, préparer et réaliser des actions et des activités de coopération par le biais d’instruments appropriés.

Ce programme multisectoriel est financé par l’Union européenne et géré par le ministère du Commerce. Aussi, le P3A est un programme qui bénéficie de phases de financement successives, dont la première (P3AI) a débuté en décembre 2007 et s’est achevée en 2012, la deuxième phase du programme (P3AII) prévue pour une durée de 36 mois, dotée d’un budget de 30 millions d’euros, a commencé en mars 2011 et s’est achevée en mars 2014. Le P3AIII en cours de réalisation, a été de 35 millions d’euros et a permis d’élargir le partenariat à l’ensemble des secteurs et de lancer un nombre plus important d’actions de coopération dont 16 jumelages institutionnels au profit de plus de 15 secteurs de l’économie algérienne (Finances, Commerce, Industrie, Travaux Publics, Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication…). Par ailleurs, il est utile de noter que le Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A) est un programme géré par le ministère du Commerce algérien et financé par l’Union européenne. Il a été décidé et mis en place par les autorités algériennes et européennes, après que l’application de l’Accord d’association (entre l’Algérie et l’Union européenne) est entrée en vigueur en 2005. La Convention de financement de ce Programme a été signée en 2008 et son lancement effectif a eu lieu en 2009.

Mohamed Mendaci