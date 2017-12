M. Ouyahia aujourdâ€™hui Ã  Reggane : Inauguration de projets Ã©nergÃ©tiques et industriels

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, se rendra, aujourd’hui à Reggane (wilaya d’Adrar), où il inaugurera des projets énergétique et industriel, a indiqué jeudi un communiqué des services du Premier ministre.

M. Ouyahia inaugurera un nouveau périmètre gazier dénommé «Reggane nord», précise le communiqué. Durant ce déplacement, le Premier ministre inaugurera également une nouvelle cimenterie dans la commune de Timektane. M. Ouyahia sera accompagné d’une délégation ministérielle.

Le complexe gazier de Reggane, devant entrer très prochainement en phase d’exploitation, revêt une grande importance au regard de sa valeur ajoutée pour l’économie nationale, en terme de produits énergétiques, estime-t-on jeudi à la Direction de l’énergie de la wilaya d’Adrar. Les travaux de cet important projet énergétique, développé en association entre le groupe Sonatrach et des partenaires étrangers Repsol, RDE et Edison, avaient été lancés en 2012 et ont été confiés à la compagnie Petrofac, selon la fiche technique du projet. Le complexe produira, une fois en exploitation, plus de huit millions de mètres cubes/jour de gaz et 148 barils/jour de condensat, est-il signalé, en précisant que le plan de développement du champ dépassera les 2 milliards de m3/an sur une période de 12 années. Le complexe, dont la réalisation a coûté près de 3 milliards USD, commencera à produire à travers l’exploitation de 10 puits gaziers sur les 104 que compte le champ gazier de Reggane. Le contrat signé avec le groupe Petrofac comporte la réalisation d’un centre de traitement de gaz, un réseau de collecte de gaz et une ligne d’expédition de gaz sur 74 km. Les réserves de ce périmètre gazier, englobant les gisements de Reggane-Nord, Kahlouche, Kahlouche-Sud, Sali, Tiouliline et Azrafil Sud-est, sont estimées à près de 88,6 milliards de m3, dont 55 milliards de m3 récupérables, selon la fiche technique du projet. Ce projet d’envergure aura un impact direct indéniable sur la dynamique de développement de la région et contribuera à l’absorption du chômage à travers les centaines d’emplois qu’il générera dans différents corps de métiers et dans les prestations de logistique nécessaires à ce type d’ouvrages énergétiques, souligne-t-on.



Cimenterie de Timektane : un investissement prometteur



La nouvelle cimenterie de Timektane (270 km est d’Adrar), d’une capacité initiale de 1,5 million de tonnes/an, constitue un investissement industriel prometteur dans le Grand Sud algérien. Cette entité industrielle, que doit inaugurer le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, produira une quantité de 1,5 million de tonnes/an dans une première étape, avant d’atteindre les 3 millions de tonnes/an de différents types de ciment après la mise en service du deuxième train de production, ont indiqué à l’APS les responsables en charge de sa gestion.

Réalisée dans le cadre d’un partenariat algéro-chinois pour un investissement de 21 milliards de DA, et dans un délai record ne dépassant pas une année, cette cimenterie est appelée à contribuer à l’impulsion de la dynamique de développement dans la wilaya mais aussi dans le Grand Sud, notamment en fournissant une matière première aux entreprises de réalisation jusque-là contraintes de l’acheminer sur de longues distances. Couvrant une superficie de 32 hectares, cette unité industrielle, qui contribuera à la réduction de la facture des importations du pays en ciment, assurera aussi du ciment destiné à l’activité pétrolière, avec une capacité de 300.000 tonnes/an, pour répondre à une demande des entreprises énergétiques opérant dans la région.

En termes d’emplois, la cimenterie, relevant du groupe El-Hamel Sidi Moussa à Adrar, participe à l’absorption du chômage en générant 400 postes de travail fixes et 700 autres temporaires. Le partenaire chinois, dont le choix est motivé par sa grande expérience à l’échelle internationale dans le domaine, devra assurer, selon les termes du contrat, la gestion de la cimenterie sur une période couvrant les sept premières années d’exploitation, afin de permettre un transfert d’expérience et la formation des travailleurs algériens sur les techniques modernes d’exploitation de ce type d’installations. S’agissant du site d’implantation dans la commune de Timektane de cette entité industrielle, qui tient compte des normes internationales de respect de l’Environnement, il prend en considération divers facteurs logistiques, tels que la disponibilité de la matière première brute devant impacter positivement sur les coûts de production et la rentabilité de l’usine et, ainsi, sur la compétitivité du prix du sac de ciment.

Cette cimenterie est aussi l’une des rares à disposer de sa propre source d’énergie, puisqu’elle dispose d’une centrale électrique de 32 mégawatts, lui assurant une continuité de ses activités sans aucune pression sur le réseau domestique de distribution publique d’électricité. Les gestionnaires de la cimenterie entendent atteindre rapidement une autosuffisance de la région et se tourner vers l’exportation du ciment vers l’étranger, notamment les pays du voisinage et les pays du Sahel africain, surtout que les orientations des hautes autorités du pays visent à promouvoir les exportations hors-hydrocarbures et à réduire la facture des importations de ce produit.

L’on compte aussi, pour promouvoir la commercialisation du ciment, sur le développement du réseau routier et la fluidité des déplacements des camions vers les différentes destinations, et ce, notamment sur l’axe routier de 30 km menant de la commune de Timektane vers le site de la cimenterie mais aussi sur l’axe en cours de réalisation sur 170 km et reliant les communes d’Aoulef et Adrar. (APS)