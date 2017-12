Entretiens entre M. Bensalah et des prÃ©sidents de Parlements arabes Ã  Rabat : Adopter une position unifiÃ©e

La question palestinienne et les répercussions de la décision américaine de transférer l’ambassade des États-Unis à El-Qods Echarif étaient au centre des entretiens qu’a eus, jeudi dernier à Rabat, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, avec nombre de ses homologues arabes, en marge de sa participation aux travaux du sommet des présidents d’Assemblées parlementaires arabes et de la session extraordinaire de l’Union interparlementaire arabe, a indiqué hier un communiqué de l’institution parlementaire.

Le président du Conseil de la nation a ainsi rencontré le président du Conseil consultatif «Majlis al-Choura» du Qatar, Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud, avec lequel il échangé ses points de vue sur les derniers développements de la question palestinienne et les répercussions de la décision de l’administration américaine de transférer l’ambassade des Etats-Unis à El-Qods Echarif. Ils ont souligné la nécessité d’adopter une position unifiée à l’égard de cette décision. Les deux parties ont, en outre, abordé les relations bilatérales, notamment dans le domaine parlementaire. M. Bensalah a également rencontré le président du Parlement égyptien, Ali Abdel Aal. Après avoir échangé leurs positions sur la situation actuelle dans le monde arabe et les récents développements de la question palestinienne, les deux responsables ont insisté sur la nécessaire coordination des positions dans les fora parlementaires régionaux et internationaux pour défendre les droits du peuple palestinien. Les deux parties ont, par ailleurs, salué la qualité des relations entre l’Algérie et l’Egypte. La question palestinien a également été au centre des entretiens entre le président du Conseil de la nation et le président du Parlement irakien, Salim al-Jabouri. M. Bensalah a saisi l’occasion pour féliciter son homologue irakien de la victoire de son pays sur l’organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daech), passant en revue l’expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et sa politique de paix et de réconciliation nationale initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, laquelle a permis le rétablissement de la stabilité et de la sécurité.



Conférence parlementaire régionale sur les droits de l’homme



Une délégation parlementaire du Conseil de la nation composée des sénateurs, Abdelkader Zoubiri et Abdelkader Moulkhaloua, a pris part, à partir de jeudi à Rabat (Maroc), aux travaux de la conférence parlementaire régionale sur les droits de l’homme, a indiqué un communiqué du Conseil. «L’utilisation des dispositions des exceptions relatives aux accords commerciaux internationaux : un moyen de protection des droits de l’homme», «la responsabilité des Etats et des institutions commerciales dans la protection des droits de l’homme» et «l’entrepreneuriat et les droits de l’homme : quels rôles pour les institutions nationales des droits de l’homme», sont parmi les principaux thèmes qui seront abordés lors de cette rencontre de deux jours, précise la même source. (APS)



Tusk : la position des dirigeants

de l’UE « inchangée »



Les 28 dirigeants de l’Union européenne ont affirmé jeudi dernier que la position de l’UE sur le statut d’El Qods restait «inchangée» après la décision du Président américain, Donald Trump, de reconnaître la Ville sainte en tant que capitale d’Israël. «Les dirigeants de l’UE réitèrent leur ferme engagement en faveur de la solution à deux Etats (israélien et palestinien) et, dans ce contexte, la position de l’UE sur El Qods reste inchangée», a écrit M. Tusk dans un tweet, au cours d’un sommet européen à Bruxelles. La question ultra-sensible d’El Qods a été abordée pendant un dîner des chefs d’Etat et de gouvernement, à la demande de la Belgique. L’UE, par la voix de la cheffe de sa diplomatie Federica Mogherini, a opposé cette semaine une fin de non-recevoir au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui est allé plaider à Bruxelles pour que les Européens reconnaissent El Qods en tant que capitale d’Israël à l’instar du président Trump. Elle a réaffirmé la position habituelle de l’Union européenne selon laquelle «la seule solution réaliste au conflit entre Israël et la Palestine est basée sur deux Etats, avec El Qods comme capitale des deux Etats, dans les frontières de 1967». Les relations entre Israël et l’UE — qui dénonce régulièrement la colonisation des territoires palestiniens, impose un étiquetage des produits provenant des implantations et est le principal pourvoyeur de fonds de l’Autorité palestinienne — sont notoirement difficiles. Israël a annexé la partie orientale d’El Qods, dont elle a pris le contrôle pendant la guerre de 1967, puis voté une loi faisant de la Ville sainte sa capitale «indivisible». Cette annexion n’a jamais été reconnue par la communauté internationale et les Palestiniens considèrent El Qods-Est comme la capitale de leur futur Etat. (APS)

Hamas : manifestations

« de colère » tous les vendredis



Le président du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, a appelé, jeudi dernier, à des manifestations «de colère» tous les vendredis dans les capitales des pays arabes et dans les territoires palestiniens en réaction à la décision du président américain Donald Trump de reconnaître El Qods capitale d’Israël. «Nous appelons la nation à faire de chaque vendredi un jour de colère et de soulèvement dans toutes les capitales et les villes jusqu’à ce que la décision de Trump soit annulée», a indiqué M. Haniyeh lors d’un meeting organisé par le Hamas à l’occasion de son 30e anniversaire, ajoutant «nous demandons aux églises, au Pape et aux frères chrétiens de consacrer leurs prières du dimanche à El Qods, à l’église du Saint-Sépulcre (Al Quiama) et à la mosquée Al Aqsa». Le meeting a connu la présence de dirigeants du Hamas aux côtés de leaders d’autres factions palestiniennes, dont Ahmed Hales, haut responsable du mouvement Fatah dans la bande de Ghaza. M. Haniyeh a également insisté sur la nécessité «d’accélérer» la réconciliation et l’unité palestinienne parce que «la question d’El Qods est la priorité». La célébration de l’anniversaire de Hamas intervient cette année au moment où les manifestations contre la décision de Trump se poursuivent dans les territoires palestiniens théâtre de violents affrontements entre manifestants et l’armée d’occupation israélienne. (APS)

Dialogue israélo-palestinien

La Chine appelle à « la reprise rapide »



La Chine a appelé jeudi dernier à «la reprise rapide» du dialogue entre Israël et la Palestine, afin de donner une chance à la résolution globale et juste de la question palestinienne, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «La Chine appelle à résoudre cette question conformément aux résolutions liées des Nations unies et au consensus international», a déclaré Lu Kang, cité par l’agence Chine nouvelle, affirmant que son pays «soutient l’établissement d’un Etat palestinien indépendant jouissant d’une pleine souveraineté sur la base des frontières de 1967, avec El-Qods-Est comme capitale». (APS)

Le vice-président américain au Moyen-Orient

Persona non grata, répliquent les palestiniens



Le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, se rendra en Egypte et dans les territoires occupés la semaine prochaine, malgré les manifestations, tensions diplomatiques et annulations de rencontres prévues dans la région après la décision unilatérale et controversée de Donald Trump de déclarer El Qods occupée capitale d’Israël. «M. Pence ira au Caire et à El Qods durant ce déplacement de cinq jours qui débutera mardi», selon les conseillers du vice-président. M. Pence ne partira que mardi en raison d’un vote très important au Congrès sur la réforme des impôts aux Etats-Unis. De par sa fonction M. Pence est président du Sénat et sa voix pourrait s’avérer cruciale. Donald Trump a déclenché des critiques quasiment unanimes à travers le monde avec sa décision sur El Qods annoncée le 6 décembre, qui constitue un changement radical de politique vis-à-vis de ses prédécesseurs. Les responsables palestiniens et égyptiens ont affirmé que Mike Pence n’était pas le bienvenu dans la région. Ce dernier comptait mettre l’accent sur le rôle des responsables religieux au Moyen-Orient lors de ce voyage mais le grand imam d’Al-Azhar a refusé de s’entretenir avec lui et le pape des coptes d’Egypte, Tawadros II, a annulé la rencontre, estimant que M. Trump avait «fait fi des sentiments de millions d’Arabes». Le président palestinien Mahmoud Abbas a fait de même concernant une rencontre prévue avec le vice-président américain à Ramallah et affirmé que les Etats-Unis n’avaient plus de rôle à jouer dans le processus de paix israélo-palestinien. (APS)



Résolution sur le droit du peuple palestinien

Appel à un vote massif

Le représentant permanent de la Palestine auprès de l’ONU, Riyad Mansour, a appelé jeudi dernier les Etats membres de l’organisation à voter massivement sur un projet de résolution de l’Assemblée générale, relatif au droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Intervenant devant le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Riyad Mansour a invité les Etats membres à se mobiliser afin de «passer la barre des 180 voix» au cours de ce vote, prévu mardi prochain. En parallèle, l’ambassadeur palestinien a annoncé qu’un projet de résolution contre la reconnaissance américaine d’El-Qods occupée comme capitale d’Israël allait être présenté prochainement au Conseil de sécurité par l’Egypte.

Il a précisé que le texte, dont sera saisi le Conseil de sécurité, va «réaffirmer que toute décision prise en rapport avec El-Qods serait nulle et non avenue», indiquant, toutefois, qu’il s’attend à ce que les Etats-Unis y opposent leur veto. L’ambassadeur Riyad Mansour a déclaré que la reconnaissance américaine est une «décision unilatérale illégale, irresponsable et une provocation à l’encontre des Palestiniens et des milliards de musulmans et chrétiens du monde entier». Pour la délégation palestinienne, a-t-il poursuivi, la question d’El-Qods se doit d’être discutée dans le cadre des pourparlers entre les parties du conflit. «Sans un accord sur El-Qods, il n’y aura pas de paix au Moyen-Orient», a-t-il affirmé.

De son côté, le président du Comité, Fodé Seck, a souligné que la décision de l’administration américaine constituait une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, exhortant les Etats-Unis à revenir sur leur position. Evoquant la réunion d’urgence que le Conseil de sécurité a tenue vendredi dernier sur la question d’El-Qods, Fodé Seck a demandé aux membres et observateurs du Comité de manifester leur soutien au peuple palestinien au nom de leur pays et de toutes les instances internationales et multilatérales. «Si la communauté internationale n’est pas en mesure de défendre le droit international, cela pourrait mener au chaos, ce qui n’est pas dans l’intérêt des peuples», a averti à son tour le représentant de la Turquie. (APS)

Affrontements en Cisjordanie et à Ghaza

4 Palestiniens tués et plus de 200 blessés



Quatre Palestiniens ont été tués et plus de 200 autres blessés par balles tirées par des soldats de l’occupant israélien, alors qu’ils manifestaient en Cisjordanie et à Ghaza contre la décision du Président américain Donald Trump de reconnaitre El-Qods comme capitale d’Israël, ont indiqué des médecins. Dans un communiqué de presse transmis par courriel, le ministère palestinien de la Santé a écrit que deux manifestants ont été tués par balles par des soldats israéliens dans la bande de Ghaza, dont un jeune homme handicapé. Le communiqué précise qu’un troisième Palestinien a été tué par balles par des soldats israéliens dans le village d’Anata, près d’El-Qods-Est, en Cisjordanie. Le ministère de la Santé a ajouté qu’un quatrième jeune homme palestinien, qui a été grièvement blessé par des soldats israéliens près de Ramallah, est mort à l’hôpital. Il a également indiqué que plus de 200 Palestiniens ont été blessés, dont six grièvement, par les coups de feu de l’armée israélienne, tout au long d’une journée marquée par des manifestations émaillées de dépassement israéliens dans l’ensemble des territoires occupés. Les affrontements ont éclaté après la prière du vendredi. Les factions et autorités palestiniennes, y compris le mouvement de résistance Hamas et le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, considèrent le vendredi comme un «jour de rage». Des manifestations, meetings et protestations ont été organisés pour s’insurger contre la déclaration faite la semaine dernière par le Président des États-Unis, Donald Trump, selon laquelle la ville d’El-Qods est la capitale d’Israël. (APS)