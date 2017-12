statut dâ€™el-qods : Soutien indÃ©fectible au peuple palestinien

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a réitéré, jeudi à Rabat (Maroc), la condamnation de l’Algérie, gouvernement et peuple, de la décision de transfert de l’ambassade des États-Unis à El-Qods occupée, rappelant son soutien indéfectible au droit légitime du peuple palestinien à l’établissement d’un État indépendant, avec El-Qods pour capitale.

Intervenant lors du sommet des présidents des assemblées parlementaires arabes et la session extraordinaire de l’Union interparlementaire arabe (UIPA), M. Bensalah a réitéré la condamnation «ferme» de l’Algérie, gouvernement et peuple, de la décision des Etats-Unis de transférer son ambassade à El-Qods occupée, «qui constitue une atteinte et une violation du consensus sur le statut politique, légal et historique de la ville Sainte et compromis les chances de relance du processus de paix, à l’arrêt depuis une longue période». «Pour nous une telle démarche insensée est un affront aux références du processus de paix au Moyen-Orient y compris l’initiative arabe de paix et les décisions du Conseil de sécurité y afférentes, dont la résolution 478 (1980), qui demande aux Etats membres de l’ONU de ne pas établir leurs missions diplomatiques dans la ville occupée d’El-Qods et la résolution 2334 (2016) sur illégalité des opérations d’implantation de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens et le rejet de toute modification du tracé des frontières du 4 juin 1967 y compris pour la ville d’El-Qods. Le président du Conseil de la nation a exprimé l’appui de l’Algérie aux décisions du sommet d’Istanbul, en particulier celles appelant à la reconnaissance d’El-Qods comme capitale de la Palestine. Il a rappelé que la réunion de Rabat intervient au lendemain de la décision américaine «grave et déplorable (...) qui fait fi des règles du droit international et des décisions de la légalité internationale et onusiennes y efférentes et traduit un mépris pour les lieux sacrés et l’histoire du peuple palestinien». Il a mis en garde contre les répercussions «très graves» de cette décision «irresponsable» sur la paix et la sécurité dans la région et dans le monde, outre «sa contribution au prolongement des crises et guerres, à la justification du recours à la violence et à la création d’un climat propice à l’extrémisme et au terrorisme dont souffrent assez nos pays». Le président du conseil de la Nation a souligné qu’il s’agit là d’un «développement dangereux» par lequel les Etats Unis, «parrain supposé du processus de paix», se sont rangés du côté de l’occupation israélienne et de sa politique de colonisation et d’agression à l’encontre du peuple palestinien, «faisait fi de ses retombées et conséquences désastreuses», a estimé le président du conseil de la Nation. Cette décision, a estimé M. Bensalah «ne fera qu’accentuer les souffrances du peuple palestinien vaillant suite aux pratiques arbitraires et répressives de l’occupation israélienne, la spoliation continue des terres et la confiscation de biens, la construction de colonies, le dédain vis-à-vis des droits de l’homme et des libertés des citoyens palestiniens, la poursuite du blocus inique imposé à la bande de Ghaza, le déplacement systématique des populations et la judaïsation d’El-Qods qui a touche tous les établissements et tous les aspects de la vie dans cette ville». Abordant, à ce propos , les réactions internationales rejetant cette décision et appelant au respect des principes du droit international et des résolutions de la légalité internationale et le sursaut des peuples arabes à travers des marches et des manifestations pour le soutien à El-Qods et la défense des droits légitimes du peuple palestinien, M. Bensalah a affirmé que «ces réactions nous interpellent, en tant que représentants des Parlements des peuples arabes, pour être à la hauteur de l’événement et mettre en avant cette prise de conscience en relayant aux parlements du monde et à l’opinion internationale le message de notre rejet sans appel de cette décision, demander son annulation et appeler au respect des décisions pertinentes de l’ONU «. Il a appelé, à ce propos, la communauté internationale à «assumer sa responsabilité historique, juridique et morale» face à la souffrance du peuple palestinien du fait de l’occupation israélienne, la poursuite de la politique de judaïsation et de colonisation. S’adressant aux Parlements du monde, M. Bensalah a lancé un appel pour la «poursuite de la reconnaissance de l’Etat de Palestine». Le président du conseil de la Nation a conclu son intervention en réitérant «la position constante» et «le soutien indéfectible» de l’Algérie —sous la direction du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika— au peuple palestinien dans «son combat acharné et à son droit légitime à l’établissement de son Etat indépendant avec El-Qods Echarif comme capitale, aux frontières de 1967, conformément aux résolutions pertinentes de la légalité internationale». Il a appelé en outre, les Palestiniens à resserrer leurs rangs et à la solidarité pour faire aboutir la cause juste de leur peuple.



Une « violation flagrante » de la légalité internationale



Rappelons que L’Algérie a affirmé, mercredi à Istanbul (Turquie), par le truchement du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, que la décision du Président américain de transférer l’ambassade des Etats-Unis à la ville sainte occupée d’Al-Qods constituait une «violation flagrante du droit international et de la légalité internationale et qui aura de graves répercussions sur la paix et la sécurité aussi bien dans la région que dans le monde».

Cette décision «sans précédent et inique constitue une violation flagrante du droit international, de la légalité internationale et des décisions de l’ONU et du Conseil de Sécurité y afférentes et aura de graves répercussions sur la paix et la sécurité dans la région et dans le monde entier», a déclaré M. Bouhadja, qui représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur Al-Qods.

Le président de l’APN a ajouté qu’il s’agit là «d’une véritable régression dans le processus de paix au Moyen-Orient, d’un défi pour l’ensemble de la nation musulmane et une transgression de l’histoire du peuple palestinien et de ses symboles», a-t-il soutenu. «La large condamnation et le rejet formel de la grave décision américaine, exprimés par plusieurs pays et organisations internationales et régionales ainsi que par des personnalités éprises de la paix dans le monde, sont une preuve incontestable de l’attachement de la communauté internationale aux principes du droit international et de sa détermination à soutenir les efforts visant à mettre fin au conflit arabo-israélien au Moyen-Orient sur la base de la solution de deux Etats», a souligné le président de l’APN. «Cette tendance internationale témoigne encore une fois des victoires diplomatiques et politiques réalisées par l’Autorité palestinienne et le peuple palestinien au niveau des Nations unies et de l’Organisation pour l’éducation, la culture et les sciences (UNESCO) en particulier».



Les États-Unis appelés à revenir sur leur décision



Le représentant du Président de la République a déclaré «nous rejetons catégoriquement cette mesure illégale et ses retombées et appelons les Etats-Unis d’Amérique à revenir sur sa décision et à reprendre son rôle de parrain du processus de paix». «Nous appelons tous les pays du monde à ne pas reconnaître ou suivre cette décision mais à demeurer attachés à la légalité internationale et au processus de paix ainsi qu’aux fondements de la solution des deux Etats», a-t-il poursuivi. M. Bouhadja a exhorté la communauté internationale à «continuer à exercer des pressions sur l’occupation israélienne pour l’amener à se conformer aux décisions de la légalité internationale», l’appelant à «renouveler son soutien au peuple palestinien et à sa résistance contre l’occupation jusqu’au recouvrement de la totalité de ses droits». Par ailleurs, le président de la délégation algérienne a indiqué que «les souffrances du peuple palestinien augmentent en raison des pratiques répressives et arbitraires de l’occupation israélienne, de sa politique de colonisation, de la poursuite du blocus inique imposé à la bande de Ghaza et de l’expulsion systématique des populations musulmanes et chrétiennes de la ville d’El Qods dans le cadre de la judaïsation qui touche différentes institutions et aspects de la vie de cette ville». «Les Palestiniens, en dépit de l’absence de perspectives d’une solution politique pour mettre un terme à l’occupation et répondre à leurs revendications légitimes, ont adhéré, sérieusement et sincèrement, au processus de paix et démontré, à chaque fois, leur respect de la légalité internationale et des exigences d’une solution pacifique». «En contrepartie, ils n’ont pas trouvé en la partie israélienne un partenaire sérieux animé d’une même volonté, adhérant au cadre régissant le processus de paix et respectueux des principes du droit international concernant le conflit au Moyen Orient. Pire, celui-ci a instrumentalisé les négociations pour se dérober à ses engagements, gagner du temps, imposer le fait accompli et continuer à confisquer les droits des Palestiniens». Rappelant que l’OCI «qui a été créée dans l’objectif de défendre la ville d’El-Qods, le président de l’APN a indiqué que l’Organisation est appelée aujourd’hui à prendre une position ferme et pragmatique pour la protection de la ville Sainte, à travers une action collective à même de prévenir davantage de mesures unilatérales visant à confisquer les droits des Palestiniens et compromettre toute perspective dans le sens d’une solution juste et définitive à cette question».



La Oumma islamique doit resserrer ses rangs et surmonter ses différends



«Nous devons, en cette conjoncture difficile et sensible, faire face à de telles mesures par une action sérieuse pour resserrer les rangs de la Oumma islamique et unifier ses positions afin de surmonter les différends et mobiliser les énergies et les moyens pour relever ce défi qui porte atteinte à nos symboles sacrés», a affirmé M. Bouhadja. «Nous devons également consolider, par divers moyens politiques et matériels, le soutien à nos frères Palestiniens et rechercher les voies de renforcer leur combat face aux plans visant à effacer leur existence et leur droits légaux sur le territoire palestinien, en les encourageant notamment à concrétiser la réconciliation palestinienne, à unifier leurs rangs et à dépasser leurs différends pour faire face à l’occupant israélien», a-t-il poursuivi. «L’Algérie, fidèle à sa position constante et son soutien inconditionnel à la cause palestinienne juste, réitère, depuis cette tribune, son soutien aux frères Palestiniens en cette dure épreuve et réaffirme son appui au combat du peuple palestinien pour l’établissement de son Etat indépendant et pleinement souverain, aux frontières de 1967, avec El-Qods pour capitale», a rappelé le président de l’APN. Au terme de son allocution, M. Bouhadja a transmis «les salutations du Président Bouteflika et ses vœux de réussite aux travaux de ce sommet extraordinaire pour que les décisions auxquels il aboutira permettent de relever les défis et faire face aux menaces qui pèsent sur notre nation». (APS)