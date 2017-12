Sommet europÃ©en sur les rÃ©fugiÃ©s : Les quotas divisent lâ€™Ue

Les 28 ont eu une «vive discussion» jeudi sur les quotas d'accueil de réfugiés, qui n'a pas permis de sortir l'UE de l'impasse sur cette mesure controversée, à l'origine de tensions jusqu'au cœur des institutions européennes. Le débat a eu lieu pendant plus de deux heures lors d'un dîner à huis clos entre les dirigeants des pays de l'UE, et n'a pas fait pas l'objet de conclusions écrites, à l'issue de la première journée d'un sommet réuni à Bruxelles. «Les points de vue des uns et des autres n'ont pas changé», a expliqué la chancelière allemande, Angela Merkel, constatant qu'il faudrait «continuer à travailler» d'ici juin prochain, date butoir fixée par les 28 pour débloquer la réforme enlisée depuis des mois des règles européennes de l'asile. «La discussion a été vive parce que les divergences sont grandes», a reconnu le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, avant d'admettre, fataliste, qu'il «n'y a aucune solution pour trouver un consensus sur les quotas». D'un côté, les pays du groupe de Visegrad (Hongrie, Slovaquie, Pologne, République tchèque) se disent prêts à montrer leur solidarité financière aux pays en première ligne face aux arrivées de migrants comme l'Italie, mais excluent d'accueillir des demandeurs d'asile entrés dans l'UE par la Méditerranée. De l'autre, un groupe de pays, menés par Berlin, acceptent que la solidarité puisse s'exprimer de différentes manières, mais insistent pour qu'aucun pays ne puisse s'exonérer d'un partage de l'accueil. «Les quotas ont vraiment divisé l'UE, nous devons être prudents pour le futur», a averti le Premier ministre slovaque, Robert Fico, annonçant avec les pays de Visegrad une aide de 35 millions d'euros en soutien des actions de l'Italie pour gérer les migrations en Libye. Angela Merkel a jugé que la solidarité ne pouvait se limiter à la politique migratoire externe de l'UE. «Il ne peut pas y avoir, selon ma conception des choses, de solidarité sélective entre Etats membres», a-t-elle insisté. «Chacun doit mettre du sien», a renchéri le président français Emmanuel Macron, saluant les gestes de «bonne volonté» des pays de Visegrad mais estimant que «ça ne résous pas tout». En toile de fond se joue la réforme en chantier du «règlement Dublin», qui confie la responsabilité du traitement d'une demande d'asile presque systématiquement aux pays de première entrée dans l'UE, sur lesquels pèse un fardeau démesuré en situation de crise.