Reconduction des sanctions Ã©conomiques contre la Russie : Feu vert de lâ€™UE

Les dirigeants de l'UE ont donné, jeudi, leur feu vert à la prolongation, pour six mois, des lourdes sanctions économiques décrétées contre la Russie pour son implication dans le conflit ukrainien, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk. «L'UE est unie sur la reconduction des sanctions économiques contre la Russie», a écrit M. Tusk sur Twitter. «Trois ans et demi de sanctions économiques contre la Russie. Et cela va continuer en raison d'une mise en œuvre insuffisante des accords de Minsk», a ajouté son porte-parole, Preben Aamann, sur le même réseau social, en rappelant que les Européens avaient conditionné la levée des sanctions à des progrès sur le cessez-le-feu prévu dans ces accords conclus en 2015. «Il n'y a pas suffisamment de progrès pour mettre fin aux sanctions», a également constaté la chancelière allemande Angela Merkel, qui avait parrainé les pourparlers de Minsk avec son homologue français François Hollande. La décision, prise au cours d'un sommet européen à Bruxelles, devra encore être officiellement adoptée par les 28 pays de l'Union européenne, probablement dès la semaine prochaine, selon deux sources européennes. Ces sanctions touchent des banques, des entreprises de défense et des compagnies pétrolières russes, et interdisent aux Européens les investissements financiers en Russie. Ces sanctions avaient été décidées à l'été 2014, au plus fort de la crise ukrainienne, quelques mois après l'annexion de la Crimée par la Russie, suivie par l'offensive de rebelles prorusses dans l'est de l'Ukraine. Moscou avait répliqué en décrétant un embargo sur les produits agricoles européens. Le conflit, qui a connu récemment un regain, a fait plus de 10.000 morts malgré l'accord trouvé à Minsk en 2015 censé instaurer une trêve.