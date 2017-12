NuclÃ©aire nord-corÃ©en : Vers lâ€™apaisement ?

Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Donald Trump, ont discuté jeudi du programme nucléaire nord-coréen, lors d'une conversation téléphonique initiée par Washington, selon le Kremlin. Donald Trump a, à cette occasion, pris l'initiative plutôt inhabituelle de remercier Vladimir Poutine, «pour avoir reconnu la forte performance économique de l'Amérique, lors de sa conférence de presse annuelle», jeudi, indique la Maison-Blanche dans un communiqué confirmant cet appel.

«Les deux présidents ont également parlé de travailler ensemble afin de résoudre la situation très dangereuse en Corée du Nord», poursuit la Maison Blanche. Le Kremlin avait auparavant annoncé que les deux chefs d'Etat s'étaient entretenus de «la situation dans plusieurs zones de crise, avec l'accent mis sur le règlement du problème nucléaire dans la péninsule coréenne», dans un communiqué sans davantage de précisions. M. Poutine avait salué quelques heures plus tôt jeudi, lors de sa conférence de presse annuelle, la «prise de conscience» des Etats-Unis dans le dossier nord-coréen, Washington s'étant dit prêt à entamer des discussions sans condition préalable avec Pyongyang. «Il s'agit d'un très bon signal, qui montre qu'il y a chez les autorités américaines une avancée vers une prise de conscience de la réalité" de la situation, a déclaré M. Poutine, appelant les deux camps à «cesser d'aggraver la situation». Le président russe a, en outre, appelé à «être extrêmement prudent» dans la gestion de cette crise, tout en rappelant que Moscou «ne reconnaît pas à la Corée du Nord le statut de puissance nucléaire».



Place à la diplomatie



Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a mis jeudi en garde contre le risque d'entrer «en somnambules dans une guerre» au sujet de la Corée du Nord, appelant à laisser une place à la diplomatie. «La pire des choses possibles serait que nous entrions en somnambules dans une guerre qui pourrait avoir des circonstances dramatiques», a-t-il déclaré à l'occasion d'une visite à Tokyo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté plusieurs séries de sanctions pour tenter de convaincre Pyongyang de renoncer à ses programmes balistique et nucléaire. Ces sanctions doivent être respectées «par la Corée du Nord en premier lieu mais aussi entièrement appliquées par tous les autres pays dont le rôle est crucial», afin de parvenir «à la dénucléarisation de la péninsule coréenne», a déclaré M. Guterres. «L'unité du Conseil de sécurité est essentielle (...) Mais il est aussi crucial de laisser la possibilité de contacts diplomatiques qui permettent à la dénucléarisation de se faire de manière pacifique», a-t-il lancé. S'exprimant aux côtés de M. Guterres, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a appelé lui aussi à «appliquer complètement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies» et à «un dialogue utile en vue d'une dénucléarisation».

M. T. et agences