Le ministre de lâ€™habitat, de lâ€™urbanisme et de la ville Ã  oran et Ã  aÃ¯n tÃ©mouchent

Inscription de 5.000 logements location-vente supplémentaires à oran.

Lors d’une séance de travail ayant regroupé les cadres de son secteur en présence du wali, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a révélé l’existence d’un grand retard dans la réalisation de 18.548 logements lancés durant la période étalée de 2006 à 2018, exhortant ses collaborateurs locaux à fournir des explications à l’origine de cette situation qu’il a jugé inadmissible.

«18.548 unités non encore livrées, ce sont plus de 18.000 familles qui attendent leur logement des années !

On ne peut pas demander davantage d’inscriptions financières, alors qu’il y a 18.548 unités qui traînent depuis 2006», a regretté le ministre.

Ce dernier a estimé qu’il est du ressort du directeur de logement de veiller au suivi et au contrôle des différents programmes lancés par l’État, et de faire monter à sa hiérarchie des rapports hebdomadaires sur la situation en cours. Le ministre a demandé aux responsables locaux de lui communiquer une liste nominative et un état des lieux détaillé concernant les entreprises qui accusent un retard dans la réalisation des logements location-vente, précisant que la tutelle va aussi réunir les entrepreneurs en question, pour les écouter et connaître leur version des faits. «Si l’Administration est responsable de ce retard, nous devons assumer nos responsabilités.

Il ne faut pas non plus charger les entreprises à tort», a affirmé M. Temmar. Toujours concernant les programmes location-vente, le ministre a souligné qu’Oran accuse un grand déficit dans cette formule, c’est pourquoi, dit-il, le gouvernement et conformément aux directives de M. le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, vient de lui attribuer un programme supplémentaire de 5.000 logements location-vente. Les besoins restants seront pris en charge après l’achèvement du filtrage des dossiers de postulants titulaires d’un ordre de versement, a-t-il précisé. «À ce jour, nous avons recensé plus de 25.000 cas positifs. C’est-à-dire ceux ayant déjà bénéficié de l’aide de l’État en matière de logement», fait-il savoir. Il a ajouté qu’il sera procédé, l’année prochaine, à l’inscription d’un programme au profit des cas donnés éligibles par l’opération d’assainissement des listes. S’agissant de l’habitat rural, le ministre estime que même si la vocation d’Oran n’est pas rurale, elle abrite toutefois quelques localités à caractère rural. «Il faut répondre aux besoins de logement dans les localités rurales, afin de soulager la pression sur les grandes villes», a affirmé M. Temmar, avant de préciser que la tutelle a opté pour le modèle du logement rural collectif dont les travaux de viabilisation seront pris en charge par la wilaya. Temmar a fait savoir que son département est prêt à octroyer à Oran jusqu’à 2.000 unités rurales. M. Temmar a , par ailleurs, réfuté toute forme d’encouragement aux constructions illicites. «Il faut mettre un terme au phénomène des constructions illicites. Il est anormal que chaque personne qui installe une baraque, obtienne un logement.Où allons-nous comme ça ?» s’est-il interrogé. Pour ce qui est du logement public promotionnel (LPP), il a affirmé que l’offre dépasse la demande à Oran, ce qui constitue, dit-il, une exception à l’échelle nationale.

Au volet de l’urbanisme, le ministre a fait savoir que le montant demandé par la Direction de l’urbanisme et de la construction (DUC), estimé à 1,076 milliards de dinars, a été officiellement notifié. La wilaya devra bénéficier aussi d’un montant supplémentaire de 2,6 milliards de dinars en 2018, révèle le premier responsable du secteur. Le ministre a beaucoup insisté sur l’importance que doit occuper l’urbanisation dans la stratégie du développement du secteur, mettant l’exergue sur la nécessité de relancer les extensions des boulevards. «Une ville bien organisée, c’est d’abord une ville qui trace le futur à travers les boulevards», a déclaré M. Temmar. Avant de clôturer sa visite, le ministre a présidé une cérémonie de remise des clés de 612 logements sociaux et 792 logements LPA, dans le nouveau pôle urbain de Belgaïd.

Amel Saher



7.000 promoteurs immobiliers activent au niveau national

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a affirmé, jeudi soir à Aïn Témouchent, que les mesures adoptées dans le nouveau programme de logements publics aidés permettront d’éviter des problèmes liés au retard du promoteur dans la réalisation de ses projets. En inspectant le projet de réalisation de 600 logements publics locatifs (LPL), dans la commune d’El-Amria, M. Temmar a assuré que les mesures adoptées dans le programme LPA permettront de mettre fin au problème des listes des bénéficiaires qui retardait l’avancement des projets. Les véritables promoteurs n’attendent pas les listes, mais comptent sur eux-mêmes pour parachever les projets d’habitat, a-t-il souligné, ajoutant que le promoteur doit disposer des moyens financiers requis pour lancer un projet d’habitat, sans compter sur les apports des bénéficiaires. La réalité a prouvé que le promoteur compte sur les contributions des bénéficiaires, pour pouvoir entamer les projets, a-t-il déploré.

Le ministre a indiqué que 7.000 promoteurs immobiliers activent au niveau national, dont 5.000 aux chantiers de réalisation de logements relevant du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), faisant remarquer que les CV de certains promoteurs font apparaître qu’ils n’ont aucun lien avec ce domaine. Au même site d’habitat en cours de construction à El-Amria, avec une technique de gros œuvres métalliques, Abdelwahid Temmar a instruit l’entreprise de réalisation à réduire les délais de livraison du projet et à rattraper le retard accusé avec une entreprise publique qui n’a pas respecté les délais de construction et dont le contrat a été résilié. M. Temmar a sommé les responsables de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) de retirer le marché d’un autre projet dans la commune de Béni Saf à une entreprise publique ayant enregistré un retard dans la réalisation de 400 logements publics locatifs (LPL), et de l’attribuer à une entreprise sérieuse qui respecte les délais de livraison et rattrape le retard. Des instructions ont été adressées aux responsables du secteur en vue d’éviter de réaliser des projets d’habitat accompagnés d’équipements publics, dont des écoles et des centres de santé, et aux autorités de wilaya pour y contribuer au titre du budget de wilaya au moins avec la réalisation d’aires de sports et de jeux. Le citoyen peut aussi contribuer aux projets de l’État dans les opérations de reboisement et de préservation des espaces verts, a souligné le ministre. Dans la commune d’El-Malah, M. Temmar a inspecté le projet de réalisation de 408 logements publics locatifs (LPL), tout en instruisant l’entreprise de réalisation et le responsables de l’OPGI à assurer un suivi du projet et à veiller à sa livraison totalement avant la fin du mois de mars prochain, avec toutes les commodités nécessaires.



Les wilayas contribueront au montage financier



Un quota de 4.000 logements relatifs à l’habitat rural, à la location-vente (AADL) et au logement public aidé (LPA) a été réservé à la wilaya d’Aïn Témouchent, a annoncé le ministre. En marge de la présentation d’un exposé sur la situation du secteur dans la wilaya, le ministre a indiqué que le gouvernement a consacré un riche programme d’habitat en 2018, dont Aïn Témouchent bénéficiera, à l’instar des autres wilayas du pays, soulignant qu’il a été décidé de réserver à cette wilaya 1.000 habitations rurales supplémentaires aux 500 unités qui lui ont été destinées, avec la possibilité de lui réserver un autre quota si nécessaire. M. Temmar a affirmé que son département ministériel encourage l’habitat rural collectif qui est un facteur essentiel pour garantir la stabilité dans le monde rural, ajoutant que les autorités de la wilaya doivent contribuer au montage financier du programme d’habitat rural groupé. Il faut un partenariat pour concrétiser des projets d’aménagement relatifs à ce programme, a-t-il insisté. Concernant la location-vente (AADL), le ministre a annoncé que sur décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, sur laquelle travaille le gouvernement pour satisfaire les demandes postulées dans ce sens, la wilaya d’Aïn Témouchent bénéficiera, au titre de l’année 2018, d’un quota d’habitat supplémentaire estimé à 1.500 logements, en plus de 1.000 logements publics aidés (LPA), à condition de préparer le terrain d’assiette et de choisir de vrais promoteurs immobiliers. «En cas d’avancement des travaux, on peut ajouter un autre quota au titre du programme national estimé à 70.000 LPA en 2018», a-t-il souligné. Abdelwahid Temmar a indiqué, pour le même programme, que de nouvelles données ont été approuvées par le gouvernement sur proposition de son département ministériel. Ainsi, ce programme comprend des logements de type F2 et F3 qui s’adaptent aux exigences du citoyen, sa composante sociologique et sa famille. Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a consacré une enveloppe de l’ordre de 175 millions DA pour l’aménagement dans la wilaya d’Aïn Témouchent, en plus d’une autre de 340 millions DA qui sera débloquée «dans les prochains jours», et qui s’ajoute aussi à un autre montant à octroyer au début de l’année prochaine, au titre de la nouvelle loi de finances, estimée à 340 millions DA destinée aux travaux d’aménagement, selon les besoins de la wilaya. M. Temmar a affirmé, qu’en dépit de la crise financière, le Président de la République accorde au secteur de l’habitat la priorité, et que l’État ne se désengagera pas de ses promesses. D’autre part, le ministre a insisté sur la question de rattraper le retard accusé dans la réalisation des projets d’habitat dans la wilaya, jugeant anormal d’avoir en 2017 des projets d’habitat remontant à 2009, avant d’ajouter que des dysfonctionnements sont relevés dans le suivi. «Il est inadmissible que plus de 5.900 logements publics locatifs (LPL) remontant à des programmes de 2009 à 2013 demeurent encore en cours de réalisation», a-t-il déploré. La wilaya d’Aïn Témouchent accuse un retard de réalisation de 1.529 logements promotionnels aidés (LPA). Ce programme a été suspendu en 2012, et sera relancé en 2018. M. Temmar a appelé les cadres de son secteur au niveau de la wilaya à élaborer un rapport détaillé, la semaine prochaine, et à réfléchir à des solutions opportunes, pour rattraper le retard. Le ministre a procédé, dans la ville d’Aïn Témouchent, à la remise symbolique des clés à 15 bénéficiaires de logements location-vente sur un quota de 200 logements.



Combler le retard dans la réalisation



M. Temmar a insisté sur la nécessité de rattraper le retard accusé dans la réalisation de 18.548 logements publics locatifs (LPL) inscrits à l’intitulé de la wilaya, durant la période 2006-2013. Intervenant en marge d’un exposé présenté sur le secteur de l’habitat et de l’urbanisme dans la wilaya d’Oran, M. Temmar a estimé qu’il était «impensable de demander de nouveaux quotas de logement, alors que d’importants retards sont enregistrés par le secteur depuis des années». Dans ce contexte, il a appelé le responsable local du secteur à contrôler tous les programmes en cours de réalisation et à présenter des rapports hebdomadaires sur le taux d’avancement des travaux. «Un travail colossal doit être entrepris pour accélérer les chantiers afin de rattraper ce retard accusé par les programmes LPL et satisfaire la demande croissante des citoyens aux bas revenus», a souligné le ministre, qui a fait part de la tenue prochaine d’une rencontre avec les entreprises de réalisation en situation de retard dans leurs projets, afin qu’ils soient lancés en 2018. Il a rappelé que 48.000 logements, tous programmes confondus, sont en cours de réalisation dans la wilaya d’Oran. Concernant l’aménagement urbain, le ministre a indiqué qu’une enveloppe de 1, 076 milliard DA est accordée pour la wilaya et une autre de 2,25 milliards DA sera consacrée aux travaux secondaires, ajoutant qu’une autre enveloppe de 2,6 milliards DA sera accordée pour l’exercice 2018. (APS)