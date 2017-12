La technologie au service des transports Â« YASSIR Â», un service innovant

Dans la perspective d’améliorer la qualité des standards du service du transport particulier de l’algérien et lui procurer plus de facilités et du confort dans ses déplacements dans la capitale, la société « YA Technologies » à travers sa filiale Yassir a lancé depuis trois mois déjà, un service de transport innovant via une application installée sur les Smartphones après son téléchargement des systèmes Android et IOS.

Le principe de ce service, selon le PDG de Yassir Algérie, El Mahdi Yettou est qu’il « permet à chacun de demander un chauffeur et de se déplacer à sa destination en toute sécurité et confort ». Et d’ajouter que l’application Yassir développée totalement par de jeunes ingénieurs algériens, « permet aux clients de choisir leur itinéraire en affichant le prix et la durée du voyage ». « La demande est ensuite immédiatement transmise au chauffeur le plus proche du client avec l’indication du chemin le moins encombré pour se rendre à la destination souhaitée. Le patron de la filiale de la jointe venture algéro américaine indiquera que l’application en question « affiche toutes les informations relatives au conducteur désigné, ce qui apporte plus de sécurité au client ». L’entreprise qui compte 5000 chauffeurs qui se sont joints à ce service dont 1200 ont déjà effectué au moins une course, ambitionne d’ici deux ans de voir son réseau compter 100.000 chauffeurs au niveau des 48 wilayas. Actuellement le service est limité à Alger. Pour le responsable, l’application rencontre déjà un « franc succès », puisqu’elle a été téléchargée entre 30.000 et 50.000 reprises. De son côté Lamia Achouche, directrice des relations publiques soulignera que l’application détermine également l’heure d’arrivée estimée mais aussi elle permet aux chauffeurs d’avoir des informations sur les clients qui vont transporter. Selon elle, un moyen d’installer un climat de confiance entre le conducteur du véhicule et le passager « une des valeurs que Yassir œuvre à inculquer dans la société algérienne ».

La nouvelle application dont l’idée à commencer à s’éclaircir en 2016 sert notamment à aider les chauffeurs à acquérir plus de clients et réduire le temps d’attente. Ces derniers sont choisis pour s’assurer que les clients bénéficient du meilleur service. Aussi, afin de garantir une certaine qualité de service, les partenaires de Yassir doivent être propriétaires d’un véhicule de moins de 10 ans d’âge avec un document de contrôle technique valide. A la fin de chaque trajet, les clients et les chauffeurs ont la possibilité d’évaluer l’itinéraire effectué, chacun de son côté. En plus de son service de transport standard, Yassir procédera au pré-lancement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer son application il s’agit du service VIP qui sera disponible à partir de janvier 2018 qui ciblera les entreprises qui auront la possibilité de réserver des véhicules haut de gamme, le service réservation disponible en ce mois courant, qui permettra aux clients de réserver leur chauffeur à l’avance et le service facturation qui sera opérationnel en ce mois de décembre, une façon de permettre aux clients de recevoir les factures relatives à leurs courses. Par ailleurs, El Mahdi Yettou a exprimé son souhait que Yassir accompagne les efforts déjà fournis par l’état algérien. Il précisera que l’application veut s’établir comme support au service de tous les professionnels de transport désirant augmenter leurs revenus. Yassir aidera à encadrer les activités de transport illégales en offrant la possibilité de collaboration aux hommes et aux femmes souhaitant gagner de l’argent en utilisant leurs véhicules.

Mohamed Mendaci