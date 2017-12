Mme Fatma-ZOhra Zerouati Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Une politique claire en matiÃ¨re dâ€™environnement

Mme Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, a effectué, jeudi dernier, une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, où elle a insisté sur la nécessité de valoriser les déchets qui sont, selon elle, «une mine d’or». Elle déplore le fait que les Algériens, qui génèrent 13 millions de tonnes de déchets, n’en récupèrent que 5 à 7%, sous forme de matières premières.

La ministre a rappelé les efforts effectués pour porter ce taux de récupération à 30 % à l’horizon 2030. Selon elle, les 89 centres d’enfouissement techniques implantés au niveau national ne disposent pas de chaînes de tri de déchets dont 84 % sont compressés.

Ces centres en voie de saturation doivent faire recours à l’enfouissement des seuls déchets organiques pour donner entretenir les espaces verts. Les autres produits comme le carton et le plastique doivent être orientés vers l’industrie pour créer des richesses et des emplois, a déclaré Mme Zerouati. La ministre a rappelé que la gestion des déchets est une industrie. Elle a souligné l’action engagée en matière de formation par le lancement de plusieurs masters dans ce domaine en étroite collaboration avec les universités comme celles de Constantine et Blida. Mme Fatma-Zohra Zerouati a évoqué un autre volet de l’économie verte à savoir les énergies renouvelables. Elle a affirmé que la politique de son département est claire en voulant faire des énergies renouvelables une priorité nationale comme le stipule le programme du Président de la République. La ministre a rappelé également la constitutionnalisation de la protection de l’environnement et la préservation des ressources nationales. La politique du secteur dans ce domaine, a-t-elle expliqué, se base sur l’accélération du rythme de production de ces énergies pour respecter les engagements internationaux de l’Algérie qui est mettre sur le marché prochainement 5 mille mégawatts et 22 mille mégawatts à l’horizon 2030. Rappelant que notre pays a été parmi les premiers à signer l’accord de Paris sur le climat, Mme Zerouati est revenue sur les différentes utilisations des énergies renouvelables dans l’agriculture, l’industrie, l’éclairage public pour les collectivités locales et même à usage personnel. Elle a insisté sur la réunion des conditions nécessaires pour l’accompagnement de cette production. Elle a aussi évoqué l’organisation au mois de mars de l’année prochaine d’un salon national dédié à la protection de l’environnement et aux énergies renouvelables qui devra permettre la réunion de toutes les parties qui travaillent dans ce secteur. «Nous devons connaître nos potentialités et les moyens de les développer», a-t-elle dit avant de souligner l’importance de la coordination entre toutes ces parties pour ne pas laisser place à l’improvisation.

L’avenir de l’économie nationale en dépend, a affirmé la ministre qui a annoncé la désignation de responsables des énergies renouvelables au niveau des directions de l’environnement des différentes wilayas pour accompagner et suivre toutes les initiatives dans ce domaine. Cette décision sera suivie par la préparation de l’arsenal juridique nécessaire pour la concrétisation de la stratégie nationale en la matière d’autant que la volonté politique existe, a rappelé Mme Zerouati. Cette dernière a noté que cette œuvre s’inscrit dans l’objectif du gouvernement qui est la diversification des exportations hors hydrocarbures. L’économie verte est l’alternative à l’après-pétrole et devra à terme produire des richesses et des emplois, a-t-elle conclu.

Rappelons que la ministre a inspecté le projet de CET de Mansourah et a inauguré la décharge contrôlée de Rabta qui devra collecter les déchets des communes de la daïra d’El Hamadia.

Elle a également rendu visite aux unités de fabrication de panneaux solaires et de géo-membrane utilisésdans l’aménagement des centres d’enfouissement technique. Ce qui lui a fait dire que la wilaya de Bordj Bou Arreridj a pris place dans l’économie verte.

F. D.