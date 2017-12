Apn : Questions orales Ã  trois ministres

L’APN a abrité, jeudi dernier, une séance plénière consacrée à des questions orales posées à plusieurs membres du gouvernement concernant les secteurs de la Santé, de l’Enseignement supérieur, et des Travaux publics et des Transports.

Santé et réforme hospitalière

La nouvelle carte sanitaire contribuera à l’amélioration des prestations



En réponse à une question orale qui lui a été posée, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a assuré que l’établissement d’une cartographie de la santé propre à chaque wilaya est imminent, de même qu’il a expliqué que cette monographie devrait prendre en considération les spécificités de chaque wilaya (population, reliefs, moyens et potentiel existants, conditions de travail…). En fait, l’heure est à présent aux dernières retouches pour que cette carte nationale de la santé puisse voir le jour, et ce, le plus rapidement possible. Lors de sa réponse aux préoccupations des élus du peuple, M. Mokhtar Hasbellaoui a souligné que la nouvelle carte nationale de santé contribuera certainement à l’amélioration des prestations et la prise en charge des besoins des citoyens selon la spécificité de chaque région et en prenant en compte les capacités du secteur. M. Hasbellaoui a relevé — dans ses réponses aux préoccupations de deux députés de M’sila et de Mila concernant le gel de certains programmes au niveau de leurs wilayas — que le secteur est en train d’opérer un changement «graduel», en matière de gouvernance afin d’améliorer le rendement et assurer un «personnel hautement qualifié ».

S’exprimant à propos de la wilaya de M’sila, le ministre fera remarquer qu’elle dispose actuellement de six établissements hospitaliers publics, un établissement spécialisé Mère-Enfant au chef-lieu de la wilaya et 53 cliniques, dont 12 sont dotées de services d’accouchement, outre les 153 salles de soins assurant une couverture sanitaire que le ministre qualifiera d’«acceptable».

D’autre part et pour ce qui est du projet de l’hôpital de 240 lits, «programmé mais pas encore lancé», M. Hasbellaoui a indiqué que son département examine «attentivement» avec les responsables locaux, la possibilité de lever ce gel, rappelant dans ce cadre, la levée de gel sur le projet de l’hôpital spécialisé Mère-Enfant situé à Boussaâda qui est à même d’améliorer et de rapprocher les services du citoyen. La wilaya de Mila est forte également de plusieurs structures. Elle ne recèle pas moins de cinq établissements hospitaliers, un établissement public spécialisé Mère-Enfant et 40 cliniques dont 12 dotées de services d’accouchement, outre 156 salles de soins, a précisé le ministre qui qualifie également les prestations fournies d’acceptables.

Poursuivant ses propos, le ministre a rappelé la levée du gel sur nombre de projets de réalisation de polycliniques dans cette wilaya également. Côté ressources humaines, Mila compte 212 médecins spécialistes relevant du secteur public, outre les cinquante nouveaux postes d’emploi ouverts en 2017, et qui seront pourvus de praticiens à la faveur de la sortie des prochaines promotions, a-t-il mis en relief.

Enseignement supérieur

réduction du nombre de choix pour mieux orienter le bachelier



«La réduction du nombre de vœux, qui passe de 10 à 4, tend à respecter les vœux des bacheliers», a expliqué, jeudi dernier, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors de sa réponse à une question posée par un député. M. Tahar Hadjar a rappelé dans ce contexte que «plus de 80% des nouveaux bacheliers inscrits à l’université sont orientés selon leur premier choix». Il signale également que c’est pas moins de 19.000 demandes de transfert qui ont été recensées durant l’année en cours, contre 120.000 demandes l’an dernier et 150.000 durant l’année universitaire 2015-2016, ce qui prouve, note-t-il, que «le nombre de demandes de transfert est en recul et que les quatre premiers choix formulés par les nouveaux bacheliers sont respectés».

A retenir, que depuis 1992, le bachelier est orienté selon son premier choix s’il a la moyenne requise. Cela dit et pour ce qui est de la filière médecine, M. Tahar Hadjar a indiqué que «sur 9.563 demandes de transfert, 358 demandes ont été acceptées».

Il mettra en exergue, ici, que l’admission en spécialité de médecine tient compte de la moyenne exigée, du facteur géographique et des capacités d’accueil des établissements hospitaliers, vu que l’étudiant en médecine entame à partir de la 3e année, sa formation dans les CHU. Cependant, pour ce qui concerne le nombre de places pédagogiques au niveau des écoles supérieures, ce dernier est, en fait, « préalablement fixé en accord avec le ministère de l’Education».



Travaux publics et transport

Les extensions du métro vers la Place des martyrs et Aïn Naâdja, opérationnelles en janvier 2018

«La loi de finances 2018 a consacré une enveloppe de 1,5 milliard DA pour le parachèvement de la maintenance des tronçons dégradés entre In Salah et In Guezzam au niveau de la RN1 reliant Alger et Tamanrasset et s’étendant jusqu’aux frontières sud du pays», a déclaré, jeudi dernier, le ministre des Travaux publics et des Transports.

M. Abdelghani Zaâlane — répondant à une question orale sur les mesures prises quant à la maintenance de la route nationale (RN1), particulièrement le tronçon In Salah - In Guezzam qui est selon le député en état de «délabrement» — a affirmé que les travaux de maintenance et de dédoublement de cette route nationale (2.400 km) ont accusé un retard pour plusieurs raisons, notant cependant l’achèvement d’une grande partie des travaux de dédoublement de «la route de l’Union africaine».

Reconnaissant le «délabrement» de la route Ghardaïa-Tamanrasset au niveau de trois tronçons, le ministre signale que pour le tronçon Ghardaïa-Arak (213 km), 720 millions DA ont été débloqués en 2014 pour des travaux de bitumage. Cela dit «son état a nécessité des travaux imprévus, ce qui a retardé le projet de maintenance».

Concernant le tronçon reliant Arak-Tamanrasset (367 km), délabré sur 157 km et celui de Tamanrasset - In Guezzam, délabré sur 169 km, le ministre a révélé que les travaux de maintenance, financés sur le Fonds spécial développement du Sud, «seront parachevés avec le changement des entrepreneurs auxquels ils étaient confiés».

M. Zaâlane insiste sur le fait qu’une enveloppe de 1,5 milliard DA est prévue au titre de la loi de finances 2018, pour la maintenance de tous les tronçons délabrés de cette route. Aussi, des instructions ont été données à la direction des travaux publics de la wilaya de Tamanrasset aux fins d’entamer la préparation des cahiers de charges, en prévision du lancement des études de maintenance de ces tronçons, annonce le ministre.

D’autre part et en réponse à une question posée par un autre député et relative au sort du port de pêche et de plaisance de Oued Zhor, dans la wilaya de Skikda, ce site s’est avéré appartenir, après sa réalisation, à la wilaya de Jijel.

Le ministre a expliqué cette confusion par le fait que le projet avait été réalisé avant le parachèvement du cadastre. L’on apprend dans ce cadre que «la décision de transfert du port au profit de l’Entreprise portuaire de Skikda est en cours de signature».

En fait, ce port se veut un acquis économique pour les habitants de Jijel et de Skikda grâce aux perspectives de développement qu’il offre aux deux wilayas.

Dans une déclaration à la presse, en marge de cette séance plénière à l’APN, consacrée aux questions orales des députés, le ministre des Travaux publics et des Transports a annoncé que les extensions des lignes du Métro d’Alger entre la Grande Poste et la place des Martyrs et entre Haï El Badr et Aïn Naâdja «seront opérationnelles en janvier 2018, dès la finalisation, ce mois-ci, des essais techniques et de la marche à blanc».

M. Zaâlane explique en effet «les essais techniques et les essais à blanc (mise en circulation des rames sans voyageur) qui sont en cours, devraient s’achever à la fin de cette année avant l’entrée en exploitation de ces deux extensions à partir de janvier 2018».

Avec cette entrée en exploitation des extensions, les deux stations de la Grande Poste vers la place des Martyrs et de Haï El Badr vers Aïn Naâdja, le nombre d’usagers du métro d’Alger va doubler et passera de 100.000 passagers par jour, à l’heure actuelle, à 200.000 quotidiennement.

Ainsi d’ici à 2019, pas moins de 26 rames seront opérationnelles et assureront le bon service de l’exploitation du métro d’Alger. En d’autres termes, il y aura entre chaque rame, une fréquence de trois minutes seulement, ce qui permettra de désengorger les artères de la capitale.

Soraya Guemmouri