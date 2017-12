SÃ©tif : La majoritÃ© des Ã©tablissements protÃ©gÃ©s du froid

Dans la wilaya de Sétif le secteur de l’éducation qui compte aujourd’hui prés de 1200 établissements scolaires accueillant prés de 393 000 élèves, n’est pas sans occuper une place importante dans la dynamique de développement qu’elle connait.

Un secteur d’autant plus important quand on sait que les 100 lycées, 227 CEM et 862 écoles primaires qui sont actuellement fonctionnels, sont implantés dans les coins même les plus reculées de cette wilaya ou 40 communes sur les 60 qu’elle compte, revêtent un caractère rural et impliquent de part le nombre important d’élèves qui sont structurés notamment dans le primaire et des systèmes de chauffage qui sont mis en place . Dans ce contexte, les effets du progrès ancrés ces dernières années dans les cités urbaines et surtout les zones montagneuses, sont révélateurs de l’impact positif produit dans ces établissements scolaire ou l’injection du gaz naturel a permis de réduire considérablement , les désagréments relevés dans le passé ,causés notamment par des installations défectueuses, accentués par une mauvaise aération de chauffages à Mazout. Aujourd’hui donc bien du chemin a été parcouru et la généralisation du gaz naturel dans toutes les communes et de nombreuses agglomérations secondaires avec un taux de couverture de la wilaya qui avoisine les 95%, a permis d’injecter cette énergie propre dans les lycées, les CEM et dans une très large proportion , ces 862 écoles primaires désormais équipées de nouveaux poêles installés après la pose de nouvelles conduites. Un interet d’autant plus perceptible que lors des nombreuses mises en service en gaz naturel opérées dans les grandes agglomérations ou les villages, l’école là ou elle se trouve, a toujours constitué le premier foyer ou le wali Nacer Maskri s’est rendu pour laisser, libre cours à la flamme bleue jaillissant de poêles neufs à la grande satisfaction des élèves.

Une situation qui ne manquera pas de faire dire à Bezala Abdelaziz, le directeur de l’éducation que : « La situation est normale ! Toutes nos écoles sont pourvues de chauffage et nous veillons avec les services compétents au respect des normes de sécurité. Nous n’avons de ce fait enregistré jusque là quoi que ce soit, qui puisse affecter négativement ce volet, sachant de surcroit que le wali a pris, la décision de doter, la ou le gaz arrive, toutes les écoles de chauffage au gaz naturel. C’est là un apport supplémentaire considérable qui se traduit régulièrement par une nette amélioration de la situation.

Des efforts conséquents qui sont déployés au titre du budget de la wilaya et des dons de la direction de wilaya de l’action sociale et de la solidarité au titre de la prise en charge des enfants démunis et de bonnes conditions de scolarité des enfants comme nous l’indique Terfaya Sebti le DAS qui nous apprend qu’a l’issue des quatre dernières années, ce n’est pas moins de 530 poêles à gaz qui ont été remis à titre de don au secteur de l’éducation.

Le volet sécurité, n’est pas d’autre part sans constituer un cheval de bataille des services de la protection civile. Le capitaine Ahmed Lamamra, responsable de la cellule de communication au niveau de la direction de wilaya souligne : « Les lycées et les CEM disposent généralement de chauffage central, c’est surtout les classes des écoles primaires qui sont chauffées par des poêles. Dans ce contexte je dois vous avouer que beaucoup d’améliorations sur le plan sécuritaires notamment ont été induite par cette énergie propre qu’est le gaz naturel qui vient en remplacement du mazout avec ce qu’il dégage de saleté et de mauvaise odeur.

C’est d’autant plus important que la mise en place de poêles à gaz est accompagnée par la réfection de la conduite d’alimentation mais aussi celle de l’évacuation de gaz brulés, donc un apport supplémentaire en termes d’entretien. »

Des interventions qui ne s’arrêtent pas là ajoute t’il puisque : « Tout cela est consolidé par les visites périodiques de prévention que nous effectuons au niveau des différents établissements scolaires selon la catégorie, certains à raison d’une fois tous les deux ans ou à la demande des chefs d’établissements pour les établissements de 300 élèves, Une fois par année pour les établissement qui regroupent entre 300 et 700 élèves et deux fois par an pour les infrastructures qui accueillent entre 700 et 1500 élèves, tout cela au titre d’un fichier des établissements répertoriés et dans tous les cas à chaque fois que le chef d’établissement en fait la demande. Depuis deux ans donc ou nous avons eu à intervenir dans une classe à Ain Abessa , nous n’avons pas enregistré d’incidents et c’est tant mieux ! »

Une wilaya ou les bienfaits du gaz naturel et les effets d’une prévention active ont été pour beaucoup.

F. Zoghbi