Volleyball : Tournoi en hommage Ã  Benkhelfellah

A l’occasion de la commémoration du 57e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960, la Ligue de wilaya d’Alger de volley-ball, en partenariat avec la DJSL d’Alger et Cash Assurances, a organise un grand tournoi des anciens volleyeurs à la salle du complexe sportif Said-Ould Moussa à Hydra

Cette édition 2017 a regroupé les vétérans d’Alger, à savoir Berkani, Meziane, Chekri, Haceni, Ait Ouares, Meknache. Ceux de Djelfa avec le dynamique Dahmane Halis, Hadi, Assali, Rouina, Lagreb, Benaissa, Belahrache. L’Entente de joueurs Cash-Sonatrach avec les Naouri, Haddar, Idrici, Adour, Bouhafs, Hamouche et une sélection des ex-athlètes internationaux algériens composés des frères Benkhelfellah, Tayeb et Riad,Yahia Ouahmed Nabi, Kamel Rabia, Bencharif, Ferad, Hartani Ryad, Amimour.

Les diférentes empoignades furent très spectaculaires et ont tenu en haleine l’assistance de bout en bout. Le trophée symbolique de ce tournoi 2017 est revenu aux camarades des ex-internationaux sousla houlette du longiligne Tayeb Benkhfellah qui ont disposé difficilement en finale de l’entente des joueurs de la compagnie d’assurance des hydrocarbures-Sonatrach par 2 sets à 1. La 3e place est revenue aux vétérans d’Alger qui ont pris le meilleur sur les anciens de Djelfa sur le score de 2 sets à zéro.

En parallèle, la ligue d’Alger a rendu hommage à titre posthume à maître Abdellah Benkhelfellah, ancienIjoueur de l’OMSE, du NAHD, de l’USMMC et du RIJA. Il a occupé plusieurs postes tels que celui de président de section Rija (université d’Alger), vice-président de la Fédération Algérienne de volley-ball et vice-président de l’Union arabe de volley-ball. Il mérite cet hommage pour les loyaux services rendus au volley-ball national et international.

Ce rendez-vous convivial a vu la présence de nombreuses personnalités sportives, à savoir Mustapha Larfaoui, membre d’honneur CIO. Mustapha Lemouchi président de la Fédération Algérienne de volleyball, le colonel Mustapha Freikh (sport militaire ), Chebahi Belaïd, Lassouani Hachemi, Abdelkader Ould-Amar, Aït Tahar (ex-président Fédération d’Athlétisme) et les fils et la fille du défunt, à savoir Tayeb, Riadh et Amel.

Tout ce beau monde s’est retrouvé autour d'une collation organisée à la clôture du tournoi, avec la remise de cadeaux, diplômes honorifiques, coupes, coffrets, cadres-photos, dans une ambiance conviviale et fraternelle.

L’objectif de cette manifestation sportive est surtout de permettre des retrouvailles entre les différentes générations de la balle au filet algérienne et autres, ainsi que la reconnaissance de certains acteurs pour les loyaux services rendus au sport en général et cette discipline en particulier. C’est aussi une façon de bannir la «culture de l'oubli». Dans cette optique, la Ligue d’Alger de volley-ball reste ouverte a toute suggestion pour que les anciens sportifs qui ont rendu service a la discipline, que ce soit arbitres, dirigeants, entraîneurs qui méritent d’être honorés.