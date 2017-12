Radieuse : Soutien Ã  lâ€™ancien arbitre international Daho Karim

Dans son souci constant de rendre hommage et de venir en aide aux anciens sportifs et surtout à ceux qui se trouvent dans des conditions difficiles, l’association sportive Radieuse de kada chafi s’est déplacée à Mostaganem pour rendre visite, en compagnie du wali de Mostaganem, Rabhi Mohamed, à l’ancien arbitre international Daho Karim. Ce dernier a perdu l’usage de la parole après une opération chirurgicale effectuée à Oran. La délégation de la Radieuse, dirigée par son président Kada Chafi et composée de l’ancien arbitre international Hansal Mohamed, de l’ex-mondialiste Fodil Megharia et de l’ancien gardien de but international Benchiha Nacer, a rendu un émouvant hommage à Daho Karim, lui a remis une médaille du mérite et un trophée de reconnaissance ainsi qu’un soutien matériel. Cette cérémonie, qui a agréablement surpris et a mis du baume au cœur au sein de sa famille, surtout que Daho Karim vivait emmuré dans son silence et surtout sans qu’aucune partie ne se soit souciée de sa détresse.

La famille de cet ancien arbitre international a grandement remercié la délégation de la Radieuse et les autorités de la wilaya de Mostaganem, à leur tête le wali, pour ce geste poignant qui leur est allé droit au cœur. Chafi Kada, au nom de la Radieuse, a mis en exergue la carrière exemplaire de Daho Karim «qui était aimé par toute la population sportive et sur tous les terrains d’Algérie, durant les années 90, où il dirigea avec un grand courage des rencontres difficiles, dans un contexte tout aussi difficile qu’était la décennie noire. Tout comme il su montrer la valeur de l’arbitrage national sur la scène africaine où il était le seul représentant algérien. Et c’est pour toutes ces valeurs que nous lui rendons un vibrant hommage et que nous le soutenons matériellement». La famille de Daho Karim a pris cet hommage, comme une reconnaissance du travail qu’il a réalisé dans l’intérêt du sport algérien.