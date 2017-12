Ligue 1 (15e journÃ©e phase aller)

La 15e et dernière journée de la phase aller se poursuivra aujourd’hui avec quelques chocs qui méritent un meilleur éclairage. C’est ainsi que le leader constantinois, qui compte cinq points d’avance sur son dauphin, la JSSaoura, aura à effectuer un périlleux déplacement aujourd’hui au PAC au stade de Bologhine.

Hormis deux défaites concédées devant l’USMA et le MCA, les poulains de l’espagnol José Maria se comportent bien sur cette pelouse en tartan synthétique. D’où les difficultés qui attendent la formation drivée par Amrani. Comme les représentants du vieux rocher avaient surpris l’USMA (2-1) sur ce même terrain, on s’attend à une empoignade très serrée.

En cas de succès, les camarades du baroudeur Abid prendraient le large. Avec seulement 18pts, les pacistes voudraient dépassaient la barre des 20pts. Ce qui ne serait pas facile. Au stade des frères Brakni (Blida), l’USMA, qui reste sur une série assez flatteuse dont une victoire (mise à jour contre l’ESS (2 à 1) sera appelée à bien négocier son explication avec une équipe qui ne veut pas abdiquer. Certes, l’équipe «visiteuse» jouera avec ses meilleurs atouts, mais… Elle aura face à elle une équipe de l’USMBlida qui veut au moins terminer la phase aller avec onze points en cas de victoire. D’où l’importance de l’exhibition at home pour les protégés de Sbaâ. L’équipe est sur trois matches nuls dont une victoire contre l’O Médéa. Il faut dire que le nul ramené du stade chahid Hamlaoui de Constantine devant le CSC (1-1) a redonné espoir aux joueurs blidéens. Ils vont tout faire pour confirmer ce résultat face à cette équipe de l’USMA qui est, cependant, sur une courbe ascendante.

A Bel Abbèes, l’USMBA, battue à Biskra par une très bonne équipe de l’US Biskra, fera tout pour renouer avec la gagne. Car avec seulement 17pts dans son compteur, on ne peut pas dire que la formation chère à Chérif El Ouazzani est hors de danger. Elle est vraiment dans une mauvaise passe. Elle est condamnée à bien réagir aujourd’hui devant cette équipe de Sétif en net recul, comme le montre sa défaite, at home, dans le cadre de la mise à jour devant l’USMA alors qu’elle avait joué à dix suite à l’expulsion de Abdellaoui (cumul de cartons). Avec l’absence de leur «fer de lance» Djabou, les gars de Aïn El Fouara auront une mission un peu plus difficile, même si en football, il ne faut jurer de rien.

Au stade du 20-Août, les husseindéens partiront avec les faveurs des pronostics en accueillant une équipe de l’OMédéa, capable du meilleur comme du pire. Certes, les médéens restaient sur une victoire, à domicile devant le PAC par la plus petite des marges, mais devant ces sang et or, vainqueurs dans le derby du centre face au CRB (2-à0), les poulains de Billal Dzizi ne seront pas faciles à manier. On s’attend à une empoignade très disputée où l’on ne se fera pas de cadeaux. Que le fair-play soit au rendez-vous!

Hamid Gharbi

Programme :

Au stade des frères Brakni (15h) : USMB-USMA

A El Mohammadia (15h) :

USMH-USB

Au stade du 20-Août (16h) : NAHD-OMédéa

A Bel Abbès (16h) : USMBA-ESS

A Bologhine (17h) : PAC-CSC