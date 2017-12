SanctionnÃ© par la Fifa : le Nigeria perd son match face Ã  lâ€™AlgÃ©rie sur tapis vert

Dans une décision que personne n’attendait, la FIFA a annoncé mardi qu’elle sanctionnait le Nigeria pour avoir aligné

un joueur inéligible lors du match contre l’Algérie comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial-2018 (1-1). La première instance du football mondial a indiqué dans un communiqué que le Nigeria écope de deux amendes, l’une sportive et l’autre financière.

Ainsi, outre l’amende 6.000 francs suisses que la fédération nigériane devra payer, la Fifa a infligé aux Super Eagles une défaite sur tapis vert (3-0) en plus d’une défalcation de trois points qu’elle attribue de facto à l’Algérie. «À la suite de la récente séance de sa Commission de Discipline, la FIFA a confirmé, ce 12 décembre, les mesures disciplinaires prises afin de sanctionner des incidents survenus au cours de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA™ ainsi que de divers matches amicaux internationaux. Ainsi, la Fédération Nigériane de Football (NFF) a été sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible lors de la rencontre entre l’Algérie et le Nigeria le 10 novembre 2017. Le match est donc déclaré perdu par forfait, ce qui est synonyme de victoire 3-0 pour l’Algérie ; la NFF devra également s’acquitter d’une amende de CHF 6.000. La sanction est liée au fait que le joueur Abdullahi Shehu n’a pas purgé la suspension automatique d’un match qui lui a été imposée pour avoir obtenu deux avertissements lors de deux matches différents de la même compétition. Elle n’a toutefois aucune incidence sur le résultat de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde dans la mesure où le Nigeria était déjà qualifié et l’Algérie déjà éliminée avant le match», lit-on dans le communiqué de la Fifa. Cette défaite du Nigeria sur tapis vert offre à l’Algérie, sa seule et unique victoire lors de la compagne des éliminatoires au Mondial-2018. Sauf que cette décision n’influe en rien sur le classement du groupe et la hiérarchie des sélections qualifiées. Il est utile de rappeler que l’Algérie n’a réalisé que deux matches nuls en six journées des éliminatoires au Mondial-2018. Elle a, en effet, perdu face au Nigeria à l’aller, contre la Zambie en aller et retour et contre le Cameroun au retour pour conclure avec un nul à Constantine face au Nigéria. Ceci avant que la Fifa ne déclare ce dernier forfait, naturellement.

Amar B.