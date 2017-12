RÃ©unions de reprÃ©sentants permanents auprÃ¨s de lâ€™UA au Caire : Participation de la RASD

La République arabe démocratique sahraouie (RASD) a pris part au Caire à plusieurs réunions de représentants permanents auprès de l'Union africaine (UA), en vue de discuter des méthodes de travail ainsi et évoquer plusieurs questions qui intéressent le continent. Il s'agit notamment des travaux de la première réunion des représentants permanents auprès de l'Union Africaine (UA), de la 6e rencontre entre la commission de l'UA et les représentants permanents et la 7e rencontre entre la commission et les représentants permanents consacrée à l'examen des partenariats stratégiques, dont les travaux se déroulent du 10 au 14 décembre dans la capitale égyptienne. Selon des sources médiatiques sahraouies, l'ambassadeur de la RASD à Addis Abeba et représentant permanent de la RASD auprès de l'UA, Lamine Aba Ali prend part à cette réunion.

Le diplomate a rencontré le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, en marge de la réunion de concertation, qui l'a informé des derniers développements de la question sahraouie. La réunion de la commission des représentants permanents de l'UA tenue en avril dernier à Addis Abeba, pour examiner une série de questions dont les motifs de l'échec de la réunion annuelle commune de partenariat entre l'UA et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), avait affirmé que «le Royaume du Maroc s'est obstiné à enfreindre les lois et les modalités régissant l'organisation des réunions africaines et a ignoré les intérêts africains liés au partenariat onusien africain». La commission des représentants permanents a appelé à respecter l'UA et à placer ses intérêts au-dessus de toute considération, exhortant le Maroc à apporter sa contribution, pour ne pas porter atteinte à l'unité africaine et saper les efforts de l'UA.



Le Comité Afrique de l’Internationale Socialiste réaffirme son soutien aux efforts de Guterres



Le Comité Afrique de l'Internationale Socialiste a réaffirmé son soutien au peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions onusiennes, et son appui aux efforts du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de son envoyé personnel, Horst Köhler, en vue de parvenir à un règlement pacifique, juste et durable de la question sahraouie. Au terme de ces travaux tenus à Luanda (Angola) et auxquels a assisté l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Angola, Aba Mohamed Cheikh Deih, le Comité Afrique de l'Internationale Socialiste a souligné le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, selon des sources d'information sahraouies. Dans une déclaration (déclaration de Luanda) rendue publique deux jours après les travaux, le Comité a appelé les deux parties du conflit, le Front Polisario et le Maroc, à «la reprise des négociations directes pour accélérer la mise en œuvre du plan de règlement onusien qui prévoit l'organisation d'un référendum libre et transparent garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination». Le Comité Afrique de l'Internationale Socialiste compte 162 organisations et partis politiques à tendance social-démocrate, socialiste ou ouvrière, des cinq continents.