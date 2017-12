Pourparlers de paix sur la Syrie : Une chance ENâ€ˆor a Ã©tÃ© ratÃ©e

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a regretté jeudi qu'une chance en or ait été ratée, lors du huitième cycle des pourparlers de paix sur la Syrie, sous l'égide de l'ONU.

«Une chance d'or a été ratée à la fin de l'année au moment où il y a une claire indication de tous les côtés que les opérations militaires arrivent à leur terme», a déploré l'émissaire onusien lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de ce dernier cycle de pourparlers à Genève. Il a cependant réitéré que le peuple syrien ne serait pas abandonné. «Une fois que le conflit prend fin, il y aura certain processus politique sans aucune condition préalable», a-t-il martelé. «Tout le monde est convaincu que faute d'un clair processus politique, on risque de ne pas avoir tiré la leçon de Mossoul, et on risque de ne pas pouvoir récolter la paix», a-t-il indiqué. Le 8e cycle de pourparlers inter-syriens a débuté le 28 novembre à Genève. Selon le programme onusien, ce round devait se concentrer sur la rédaction d'une nouvelle Constitution et l'organisation des élections législatives sous la supervision de l'ONU. Une semaine après, M. de Mistura a qualifié l'atmosphère des négociations de «professionnelle et sérieuse» , tout en admettant que l'obstacle principal des discussions réside toujours dans le manque de la confiance mutuelle entre la délégation du gouvernement syrien et celle de l'opposition. Cependant, à la fin de cette série de pourparlers, il a confié aux journalistes qu’aucune négociation inter-syrienne «réelle» n’y a été réalisée. En tant que médiateur, l'émissaire de l'ONU a estimé que de «nouvelles idées supplémentaires» seraient exigées pour faire avancer les négociations en cours, notamment sur la rédaction d'une nouvelle Constitution et l'organisation des élections législatives syriennes. Au total huit séries de pourparlers sur la question syrienne ont déjà été organisées à Genève sous l'égide de l'ONU depuis début 2016, sans percée jusqu'à présent. La Syrie est déchirée depuis 2011 par un conflit qui a fait quelque 330.000 morts et poussé environ la moitié de sa population à quitter leur foyer. Sur le terrain, des armes fournies aux rebelles en Syrie, notamment par les Etats-Unis et l'Arabie saoudite, sont tombées aux mains des terroristes du Daesh, a dévoilé un rapport de l'ONG Conflict Armament Research (CAR) consulté jeudi. Au terme de trois années de recherches sur le terrain, l'ONG CAR analyse l'armement utilisé par l'EI, en se basant sur un échantillon de 40.000 pièces a estimé que «la fourniture internationale d'armes aux factions du conflit syrien a augmenté de manière significative la quantité et la qualité des armes dont disposait l'EI». «Washington et Ryadh ont fourni des armes apparemment à des forces de l'opposition syrienne», selon l'ONG qui explique ainsi que dans la plupart des cas, «les Etats-Unis n'avaient pas le droit d'envoyer aux rebelles cet armement obtenu auprès de fournisseurs européens, notamment en Roumanie et en Bulgarie, en vertu des accords signés qui interdisent au pays acheteur de transférer ce matériel sans autorisation préalable». «La fourniture de matériel (militaire) dans le cadre du conflit syrien, par des parties étrangères -notamment les Etats-Unis et l'Arabie saoudite- a indirectement permis à l'EI d'obtenir des quantités substantielles de munitions anti blindage», poursuit CAR.

R. I.