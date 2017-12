REGARD : La contrefaÃ§on, lâ€™autre mal

La contrefaçon sévit comme d’hab. cruellement. Elle ne fait point de distinguo, en termes de conséquences, entre les grands et les petits. Tout le monde aura sa «part» du gâteau empoisonné. Seuls les mieux avertis, les mieux nantis aussi, arrivent à résister au rouleau compresseur, chez-soi, acquis pour une autre mission, sans doute, celle de nous permettre de nous accommoder avec la chute des températures et le froid mordant de l’hiver. Le chauffage, tout le monde s’accorde à dire que ce dernier est une pièce maîtresse dont on ne peut se passer, à condition, bien entendu, de ne pas rater le coche sur la question de la qualité, malheureusement devenue un détail, sans grande importance qui n’intéresse personne ou du moins, pas beaucoup, avec un marché informel qui continue à sortir ses griffes, malgré les opérations coups de poing, jusque-là, menées par les services concernés, pour l’éradiquer, à travers le territoire national. La qualité est-elle en train de devenir le parent pauvre de beaucoup d’entre-nous ? Le rapport qualité/prix, est, en fait, un concept très mal utilisé quand il faut choisir son chauffage et même d’autres articles et pourtant il y va de notre sécurité. Un mauvais choix se paie très cher et malgré cela, on tombe dans le même piège, les yeux bandés. Se rabattre sur le produit le moins coûteux devient même systématique. La notion de garantie et de fiabilité est sacrifiée sous l’autel du «moins cher», érigé en premier et dernier souci, pour les familles. C’est une réalité, à ne pas nier, nous sommes devenus de très mauvais consommateurs et le résultat est chaque hiver, confirmé par des dizaines et de centaines de personnes asphyxiées, par le monoxyde de carbone et dans bien des cas, une défaillance technique ou tout simplement un mauvais choix de son chauffage. La terrible imitation des produits, met comme toujours, son grain de sel dans ce genre d’accidents, devenant une menace potentielle, chaque année, pour les utilisateurs, victimes de leur inconscience. Aujourd’hui, à l’heure d’une ouverture «sauvage» du commerce mondial, nous sommes, de plus en plus appelés, à être sur nos gardes et de nous assurer de la bonne qualité du produit, avant de procéder à son achat.

Une telle omission risque de nous coûter la vie.

Samia D.