BÃ©char : Une prÃ©occupation majeure

En plein hiver avec cette baisse vertigineuse des températures très connue dans le sud du pays, où sévit actuellement un froid glacial, l’une des préoccupations des parents d’élèves, telle une ritournelle, demeure en fait le manque de chauffage à l’intérieur des classes, notamment dans les écoles primaires et depuis fort longtemps. En dépit des efforts consentis par les APC auxquelles demeurent rattachés ces établissements scolaires, les élèves doivent supporter le froid hivernal, dû au manque et parfois même à l’absence de chauffage dans leurs établissements. Depuis longtemps déjà, les anciens poêles à mazout ont été bannis, aussi bien en raison du manque d’approvisionnement en gaz oil auquel ne pouvaient plus subvenir les APC (le budget communal alloué pour la prise en charge du fonctionnement des écoles primaires n’étant plus à la hauteur de prendre en charge de tels besoins) que de l’entretien de ces appareils nécessitant une main-d’œuvre qualifiée. Même les classes des établissements du moyen et du secondaire, entièrement dotés de climatiseurs, ne peuvent faire usage de ces appareils, sous prétexte, vous rétorquera-t-on, de la facture d’électricité, qui risquerait de dépasser de loin le chapitre consacré à ce type d’énergie.

Une situation donc qui perdure mais que certains chefs d’établissements sont parfois parvenus à surmonter, grâce à l’association des parents d’élèves de leurs établissements, à l’exemple de cette directrice de l’école Pasteur, la plus ancienne école primaire du centre-ville de Béchar et qui se sera vue promettre l’installation du gaz de ville et des appareils de chauffage dans son école, par la seule contribution des parents d’élèves : «C’est sur initiative de l’association des parents d’élèves de notre école que nous allons pouvoir enfin avoir des classes chauffées en hiver...», et d’ajouter : «Cela fait déjà plusieurs années que nous sollicitons, auprès des services concernés, l’installation de ces appareils, mais en vain !». Une initiative qu’elle tient à saluer en affirmant : «Sans l’association des parents d’élèves, ainsi que nos relations personnelles, nous ne serions pas parvenus à être déjà branchés à la conduite principale du gaz de ville, nous attendons plus que la réalisation des branchements intérieurs et de l’installation des chauffages !» Si une telle entreprise mérite d’être saluée, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut être généralisée à travers tous les établissements primaires que compte la wilaya de Béchar et dont plusieurs, notamment dans les localités enclavées, risquent de passer encore un hiver rude.

Ramdane Bezza