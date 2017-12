Tizi Ouzou : Toutes les Ã©coles sont chauffÃ©es

Le gaz de ville prendra la place du gasoil dans les écoles. Comme chaque saison hivernale, la problématique de l’absence du chauffage dans des établissements scolaires situés dans des zones enclavées de notre pays suscite l’indignation des élèves et leurs parents qui vont jusqu’à déserter les bancs de ces établissements. A Tizi-Ouzou, wilaya connue pour ses hivers rigoureux, ce problème ne se pose plus depuis plusieurs années déjà.

En effet, selon le charge de communication de la direction locale de l’Education nationale, Mohamed Tachaabount, le problème du chauffage des établissements scolaires dans la wilaya de Tizi-Ouzou ne se pose pas dès lors que l’ensemble des établissements, relevant des compétences de la direction de l’Education, à savoir les CEM et lycées, sont tous dotés de chauffage central fonctionnant au gasoil. Les 179 CEM et 67 lycées répartis sur l’ensemble des localités de la wilaya sont dotés de chauffage central, a rassuré notre interlocuteur, en précisant que ces établissements des deuxième et troisième paliers de l’enseignement disposent d’un budget de fonctionnement avec lequel sont pris en charge ces chauffages centraux. L’autonomie financière dont jouissent ces établissements scolaires permet une bonne prise en charge de ces chaufferies, dont leur alimentation en gasoil et leur réparation en cas de panne, a indiqué le chargé de communication de la direction de l’éducation de Tizi-Ouzou, en précisant que la tutelle de ces CEM et lycées, en l’occurrence la direction de l’éducation, accorde un intérêt particulier à cette question de chauffage en veillant à ce que toutes les écoles en soient dotées. Ainsi, la direction de l’éducation se charge de la prise en charge de toutes les grosses pannes intervenant sur ces chauffages centraux dont les coûts de réparations ne peuvent être supportés par les directions de ces écoles, a également affirmé, Mohamed Tachaabount.

Pour illustrer son propos, notre interlocuteur a rappelé le cas survenu récemment au niveau du lycée de Tizi-Rached où la direction de l’éducation est intervenue pour trouver une solution urgente à l’arrêt du chauffage central en envoyant une commission sur place pour constater la défaillance de ce chauffage et engager une entreprise pour sa réparation. Concernant les écoles primaires, dont la gestion relève des collectivités locales, le chargé de communication à la direction de l’éducation a indiqué que sa tutelle suit de très près les conditions de scolarités des enfants au niveau de ces établissements en veillant sur la disponibilité des chauffages dans les classes. Les écoles primaires qui sont au nombre de 654 établissements fonctionnels, selon notre source, relèvent des compétences des collectivités locales qui, en dépit de manque de moyens financiers dont souffrent la plupart d’entres elles, font preuve de beaucoup de volonté en dotant les écoles de chauffages à gasoil.

Si jamais une école n’était pas alimentée en gasoil pour une raison ou une autre, ce qui est d’ailleurs très rare, l’inspecteur de l’éducation de la circonscription concernées, alerte immédiatement la direction de l’éducation qui de son côté prend attache avec l’autorité locale représentée par le P/apc et le chef de daïra pour remédier dans les meilleurs délais à ce problème, nous dira Mohamed Tachaabount, saluant au passage la parfaite collaboration des autorités locales avec la direction de l’éducation pour la prise en charge de ce genre de cas qui sont restent très rares.

A Tizi-Ouzou, le confort dans les écoles est l’une des principales priorités des responsables locaux, administration et collectivités locales, qui ne lésinent aucunement sur les moyens pour que la scolarité des élèves se déroule dans de bonnes conditions, été comme hiver.

Bel. Adrar