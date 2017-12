chauffage des Ã©tablissements scolaires : Un problÃ¨me de maintenance

En dépit des efforts financiers déployés par les autorités locales pour la prise en charge et la généralisation de l’installation

de chauffages dans les établissements primaires, de nombreuses établissements dans les trois paliers en manquent toujours.

Cette situation a contraint les services de la wilaya à dégagé une enveloppe financière supplémentaire de 10 milliards de centimes pour régler le problème du chauffage dans 46 établissements, dont 9 lycées et 37 écoles primaires à travers la wilaya. A la fin de l’année scolaire 2016-2017, les services de la direction de l’éducation de la wilaya d’Oran, avaient recensé 250 établissements du premier palier non encore chauffés. L’exécutif de la wilaya avait alors décidé de régler ce problème une bonne fois pour toutes en consacrant un grand budget de l’ordre de 24 milliards de centimes. Malheureusement et en dépit de la conséquence des budgets alloués pour prendre en charge cette épineuse question, les élèves de plusieurs écoles passent des heures dans des classes non chauffées en plein hiver. Face à cette situation, l’on croit savoir que la direction des équipements publics de la wilaya d’Oran vient de dégager une autre enveloppe à hauteur de 63 millions de dinars pour régler les problèmes de chauffage signalés dans plus de 130 écoles à Oran. «Vous savez, pour ce qui est des écoles primaires, leur gestion relève des collectivités locales, précisément les communes. Mais il est vrai que nos services ont contribué à l’élaboration du rapport de l’état des lieux avec les inspecteurs de l’éducation nationale de la wilaya. Il faut dire qu’à Oran, nous n’avons pas un grand problème de chauffage, mais plutôt de maintenance. Sinon, la majorité des établissements ont été raccordés au réseau de gaz de ville.

Des mesures ont été prises et des enveloppes financières ont été dégagées pour remédier à la situation», a indiqué à notre journal, M. Banouh Mustapha, directeur des équipements publics de la wilaya d’Oran. Ainsi, l’on saura que ces rapports mixtes fraîchement ficelés ont fait ressortir la non-fonctionnalité des chauffages dans 132 écoles à Oran, dont 104 écoles primaires. Il a été rapporté aussi que 104 écoles primaires, sur 358 que compte la wilaya, manquent de chauffage. Les établissements des cycles moyen et secondaire souffrent moins du problème, a-t-on indiqué, avec 21 CEM touchés sur 171 et 7 lycées sur 97 que compte la wilaya. Notant que les trois paliers sont concernés par les opérations de dotation de chauffages. Dans la majorité des établissements concernés «les chauffages existent mais ne sont pas fonctionnels, soit parce qu’ils sont en panne, soit parce que l’école n’a pas les moyens financiers nécessaires pour les remettre en marche», a-t-on précisé. Sur instructions de la wilaya d’Oran et conformément aux directives du ministère de l’Education nationale d'assurer le chauffage dans tous les établissements scolaires avant la saison hivernale, une commission composée de membres de la direction de l’éducation et d’autres de la direction des équipements publics a été constituée pour pallier aux manques signalés. La direction des équipements publics est prête à dégager 63 millions de dinars à cet effet, une somme largement suffisante, selon le même responsable, qui a signalé que la direction de l’éducation a pré-évalué les besoins à 58 millions de dinars, a-t-il indiqué. Le même responsable a laissé entendre qu’une enveloppe conséquente supplémentaire sera affectée à la réhabilitation des écoles dans le cadre programmes PCD qui vont être mis en place à partir du mois de janvier prochain.

Amel Saher