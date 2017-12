1re Ã©dition dâ€™Â« Alger Mon Humour Â» du 11 au 13 janvier Ã  lâ€™opÃ©ra dâ€™Alger

A l’initiative de Keral Productions, en partenariat avec l’Office National des Droits d’Auteurs (ONDA) et le Sheraton Alger, l’humoriste, comédienne, productrice et désormais réalisatrice Nawell Madani célébrera l’humour sous toutes ses formes. Et oui, la première édition de «Alger Mon Humour» se tiendra du 11 au 13 janvier prochain et ce à l’Opéra d’Alger.

Pour cette 1ère édition du «Alger Mon Humour», les organisateurs ont voulu marquer le coup en initiant ce 1er rendez-vous avec l'humoriste Nawell Madani, elle qui a toujours rêvé de produire des spectacles en Algérie, le pays de ses origines. Durant les trois jours du «Alger Mon Humour», le public pourra se faire plaisir et rire au gré des trois galas où Nawell se produira en compagnie de nombreux invités surprises, algériens et internationaux. Grace à cette programmation, Alger deviendra, le temps de cet événement, capital de l’humour, teinté d'un parfum typiquement algérien, où résonneront éclats de rires et applaudissements. Un casting sera également lancé sur les réseaux sociaux pour dénicher un talent qui se verra offrir la chance de se produire en première partie des galas. En plus de ces trois galas exceptionnels, le public pourra se rendre à l'avant première en Algérie du nouveau film de Nawell Madani intitulé «C'est tout pour moi».

Sihem Oubraham