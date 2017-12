FICA-2017 : Entretien avec Manthia Diawara, cinÃ©aste et professeur dâ€™universitÃ© amÃ©ricano-malien :

Professeur de littérature comparée et de cinéma à New York University, Manthia Diawara est un cinéaste américano-malien spécialisé en cinéma et littérature noire. Rencontré lors de la 8e édition du festival international du cinéma d’Alger, journées du film engagé, en sa qualité de président du jury documentaire, il revient dans cet entretien sur plusieurs sujets du cinéma africain, ses espoirs et ses torts.



Est-ce que c’est votre première visite cinématographique en Algérie ?



Je suis venu plusieurs fois à Alger, la première grande visite d’ordre culturel était en 2009 lors du festival panafricain. On m’avait demandé d’inviter une délégation de la diaspora, donc j’ai fait venir beaucoup d’artistes, à l’exemple de l’acteur Danny Glover, David Hammons, et beaucoup de poètes. Tout le monde était carrément tombé amoureux de l’Algérie, et c’était un partage humain très chaleureux. C’était un voyage fantastique.



Qu’en pensez-vous des thématiques engagées des films projetés au FICA au moment où le cinéma commercial domine l’industrie du septième art dans le monde ?



Ce qui est important dans ce festival en général avant de parler de cette édition, c’est de nous faire montrer des films qui nous interpellent, bouleversent parfois, et qui nous demandent des rentrées en solidarité avec les thématiques des œuvres, que ce soit pour la résistance, la révolution ou le devoir de mémoire dans cette fabuleuse harmonie de l’humain, même dans un autre endroit du monde. Lors de la dernière édition du FICA où j’ai assisté, j’ai regardé un film qui a gagné le prix du meilleur documentaire, il s’appelait «Cinéma comunesto», il m’a beaucoup marqué, un autre film sur la situation économique de la Grèce et c’était au moment où on étouffait la Grèce, j’ai tremblé avec le peuple grec et j’ai senti leur peine… ce festival est très important dans ce sens. pour cette édition, il y a beaucoup d’engagement et de créativité. On ne s’attend pas à voir cela uniquement seulement dans son pays, mais on peut le voir dans un autre pays et ça peut nous inspirer. tu rentres chez toi après le FICA avec des images, des idées, des films qui t’inspirent.



L’Afrique a historiquement souffert, et le cinéma nous a toujours illustré cette souffrance. Quel genre de cinéma peut-on créer de nos jours pour que l’Afrique puisse enfin panser ces blessures ?

Il s’agit d’une difficile problématique, lorsqu’on revient aux années 1960, l’Afrique était sur le point de gagner son indépendance, toutes les nations respiraient liberté, souveraineté et se tournaient vers l’avenir. Il s’agit d’une dizaine de pays, avec notamment la Révolution algérienne qui a inspiré d’autres révolutions, à l’exemple de l’Angola qui luttait contre l’ordre colonial portugais, les sud-africains, pendant ce temps, l’utopie du continent et l’espoir des nations était de se libérer du joug colonial, et de dire que l’art, et le cinéma en particulier, devrait participer à cette guerre de libération. le cinéaste est un intellectuel public qui doit expliquer les maux de son pays et donner de l’espoir aux masses. Ce cinéma de construction de la nation ne peut plus se faire, parce que aujourd’hui, parfois l’ennemi de l’homme c’est la nation, pas toujours, mais parfois la nation enferme l’homme, elle ne lui donne pas l’opportunité d’évoluer, de se transformer, d’avoir une vie meilleure et de s’épanouir pour mieux produire. Avant, le nationalisme était une nécessité pour décoloniser les peuples contre les européens qui avaient créé des catégories, races, classes et des injustices. il fallait nous débarrasser de cela, mais les luttes ne sont plus les mêmes de nos jours.



Quel cinéma africain doit-on espérer voir actuellement ?



Le but de la nouvelle génération de cinéastes est d’identifier ces luttes et de nous faire partager leur imaginaire, imaginaire progressiste, de liberté, de solidarité. Nous devons produire un septième art authentiquement africain, où pendant une petite seconde, un moment de lueur nous donne de l’espoir pour l’avenir de l’Afrique, de nous faire ouvrir les yeux… pour moi, c’est là où se trouve la lutte de la nouvelle génération de cinéastes



Une phrase qui a retentit dans un film projeté au FICA où le comédien dit : «Le mal du XXIe siècle, c’est beaucoup de gens qui veulent quitter leur pays.» Pensez-vous que l’immigration est un sujet qui s’impose en force du cinéma du XXIe siècle ?



C’est un sujet très important du cinéma actuel qui interpelle énormément le début du cinéma du XXIe siècle. Mais je crois qu’il faut d’abord expliquer pourquoi les gens quittent leur pays. Pour certains, c’est une manière pour sauver leur vie en essayant de fuir les guerres, conflits et insécurité, parfois pour des raisons économiques, et souvent, il s’agit d’un exil forcé, et là on peut aller jusqu’aux temps de l’esclavage où on emmenait les noirs dans la traite atlantique. Le mal du XXIe siècle pour moi c’est plutôt le manque d’hospitalité, on est en train d’irriguer des murs entre les peuples. j’ai vu un film où quelqu’un dit carrément que l’autre est né du mauvais côté du mur. si tu es né dans un endroit précis, ton destin est plus ou moins scellé. pour moi, c’est plutôt ça le mal de ce siècle, le fait que les gens ne sont pas hospitaliers, qu’on criminalise l’immigré, qu’on pense que c’est la faute de l’autre. beaucoup d’égoïsme caractérise notre vie quotidienne au sein de la société, et justement, le FICA essaye de créer des espaces de solidarité, et c’est très important.



Justement, votre dernier film «Un opéra du monde» tourne autour de cette thématique. Parlez-nous en.



J’ai été invité en 2007 pour la première d’un opéra à Bamako, j’ai beaucoup filmé en cette période, et puis on m’a invité cette année pour une grande manifestation artistique. J’ai décidé de faire de ce projet un film documentaire, à travers l’histoire d’un groupe de jeunes africains qui veulent à tout prix immigrer en Europe dans l’espoir d’avoir une vie meilleure. Le film essaye de poser plusieurs questions comme pour interroger si l’opéra est un art non accessible aux africains. Savoir si les frontières culturelles sont fermées entre l’Afrique et l’Europe. Je suis sur d’une chose, c’est qu’on danse super bien le rai à Paris et à New York. Si la culture a cette étincelle de traverser les frontières et les continents, est-ce que les hommes peuvent aussi les traverser ? C’est la question essentielle de «Un opéra du monde».



Quels sont les films algériens qui vous ont marqués, et quel était votre coup de cœur ?



Le cinéma algérien est très riche et il nous a toujours gratifié de belles œuvres. Naturellement, tout le monde a aimé «Chroniques des années de braise» de Mohamed Lakhdar Hamina ou encore «Le charbonnier» de Mohamed Bouamari, mais mon coup de cœur du grand écran algérien a été «Omar gatlato» de Merzak Allouache. j’ai grave adoré ce film. L’Algérie s’est imposée à travers son grand écran dans le cinéma africain avec notamment le rôle joué par la cinémathèque pendant de longues années.



Pensez-vous que les Etats africains doivent, aujourd’hui plus que jamais, booster l’industrie cinématographique et archiver visuellement leur présent, passé et mémoire ?



il n’y a pas beaucoup de pays qui ont misé sur la culture, on peut compter l’Algérie, la Guinée et d’autres. Pendant la guerre de libération nationale, le FLN a considéré le cinéma comme outil de Révolution et a mis beaucoup d’argent dans la culture. Le soutien n’est pas continue, quand ce soutien s’est arrêté, on remarque que beaucoup de cinéastes doivent aller chercher l’argent de la production en Europe. ils vont faire un autre cinéma assez loin de l’âme du septième art africain… Esthétiquement, c’est beau, mais ça n’a plus l’énergie et l’empreinte qu’avait le cinéma africain d’antan. Je pense que cela devrait revenir, car si le cinéaste sait ce qu’il fait, il produit des films pour son public, son regard va être celui de son public et il réussira sa carrière en véhiculant son message avec beaucoup d’authenticité.

Entretien réalisé par : Kader Bentounès