AlgÃ©rie - Hongrie : coopÃ©ration dans le tourisme

Une rencontre algéro-hongroise dans le secteur du tourisme des MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) a été organisée, hier à Alger, par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, en collaboration avec l'ambassade de Hongrie en Algérie et Air Algérie.

S’exprimant à cette occasion, le vice-président de la CACI, Amour Riadh, a indiqué que « la coopération entre l’Algérie et la Hongrie a connu ces dernières années une amélioration constante ». Il dira que « cette rencontre constitue un élément important pour booster nos relations dans le domaine du tourisme ». Comme elle permettra à nos entreprises activant dans ce domaine « de prendre connaissance des potentialités du marché hongrois » et aux hommes d’affaires locaux de nouer des contacts de partenariat avec leurs homologues hongrois. En vue de développer notre secteur touristique, le vice-président de la CACI a insisté sur la nécessité de renforcer la participation de nos hommes d'affaires aux différentes manifestations économiques à travers le monde. Et d’ajouter : «Dans le cadre du partenariat dans le domaine touristique, il y a beaucoup à gagner, surtout du côté de notre pays, car la Hongrie est un pays très avancé en la matière. » Mettant à profit cette occasion, il a indiqué que «la politique de l’Algérie est orientée vers la diversification de l’économie pour réduire progressivement notre dépendance des hydrocarbures ». De son côté, Mme Helga Pritz, ambassadeur de Hongrie en Algérie, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre, qui constitue, dit-elle « une opportunité idoine pour renforcer la relation entre l’Algérie et la Hongrie dans le domaine touristique ». «Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un work-shop sur le tourisme organisé par notre ambassade, en collaboration avec Air Algérie.» Elle rappellera que « le lancement par Air Algérie, le 15 septembre 2016, de la ligne aérienne Alger-Budapest a beaucoup encouragé nos hommes d’affaires pour renforcer leur partenariat avec leurs homologues algériens». L’ambassadeur fera savoir que « depuis le début de 2017, nous avons enregistré une trentaine d’opérateurs touristiques hongrois qui ont visité l’Algérie ». Il y a lieu de rappeler que lors de la tenue récemment de la deuxième session mixte algéro-hongroise, il a été convenu de développer des partenariats dans le tourisme thermal, sachant que la Hongrie est l’un des leaders mondiaux dans ce domaine. Cette coopération devrait se concrétiser à travers l’échange de délégations d’experts qui seront chargés d’identifier des projets d’investissement en Algérie. Les échanges commerciaux entre les deux pays restent faibles avec une balance commerciale bilatérale déficitaire pour l’Algérie. Durant les neuf premiers mois de 2017, l’Algérie a importé de Hongrie pour 93 millions de dollars, contre 156 millions de dollars pour toute l’année 2016. L’Algérie importe de Hongrie, surtout, des équipements mécaniques et électriques, des produits chimiques et des produits sidérurgiques.

Makhlouf Ait Ziane