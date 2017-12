Choix des sites AADL 2 : Plus de 60.000 souscripteurs

«Lancée depuis une semaine par l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, la 2e opération de choix de sites à travers 34 wilayas du pays, pour les souscripteurs du deuxième programme AADL 2013, se poursuit toujours», a indiqué hier une source du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et la Ville. En effet, depuis son ouverture, le site électronique dédié à cet effet connaît un incroyable rush et un intérêt «très important» de la part des citoyens. Et pour cause, «sur les 78.000 souscripteurs concernés par cette opération, plus de 60.000 ont déjà effectué leurs choix», a précisé cette même source. Dès les premières 48 heures suivant le lancement des accès Internet, pas moins de 52.000 souscripteurs ont déjà procédé au choix des sites de leurs futures habitations.

Néanmoins, bien que l’opération soit presque finalisée, ce site électronique «restera opérationnel jusqu’à ce que tous les souscripteurs aient effectué leurs choix», souligne le ministère. L’autre remarque importante c’est que 78.000 souscripteurs sont concernés par cette opération à travers 34 wilayas au moment où la capitale, à elle seule, compte 18.000 souscripteurs. D’autre part et pour ce qui concerne les 60.000 souscripteurs restant, ces derniers sont répartis à travers 33 wilayas, à savoir Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaïa, Bechar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, Mascara, Ouargla, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, El Oued, Souk-Ahras, Tipasa, Aïn Defla, Ghardaïa et Relizane. Cette opération qui avance très bien à l’heure actuelle est à même de permettre aux souscripteurs de remplir la fiche des vœux électronique, suivant les sites disponibles. A titre d’exemple, les souscripteurs d’Alger auront pour choix Baba Hassan, Douéra, El Harrach, Sidi Abdallah, Baraki et Tipasa.

Selon les explications données par le ministère à la faveur de la publication d’un récent communiqué, «une fois le choix effectué, les souscripteurs sont orientés vers des sites, après étude du dossier et suivant certains critères». Cela dit, «la priorité sera accordée au lieu de résidence, à la situation familiale, au lieu de scolarité et au numéro d’inscription».

Le ministère rassure les souscripteurs non programmés pour cette opération qu’ils pourront faire leurs choix de sites lors des prochaines opérations. Pour rappel, cette opération de choix des sites est en fait la deuxième du genre puisqu’une première opération au titre du programme AADL 2 a déjà concerné, en décembre 2016, 129.000 souscripteurs, et ce, à travers les différentes wilayas du pays, dont 40.000 souscripteurs à Alger.

Il convient de signaler par ailleurs que lors de la réunion tenue, mardi dernier, au siège du département dirigé par M. Abdelwahid Temmar, avec les entrepreneurs et entreprises concernés par le retard accusé dans la réalisation de projets de logements AADL, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé «l’ouverture d’un espace sur la toile permettant aux souscripteurs de suivre, en temps réel, l’état d’avancement des travaux de leurs logements». En effet, l’AADL lancera prochainement les opérations administratives à distance et ce, en ouvrant une fenêtre sur le site électronique de l’AADL permettant au souscripteur d’accéder, via son nom d’utilisateur et son mot de passe, à la base de données relative à son dossier et suivre le taux d’avancement du projet abritant son logement.

Cette mesure permettra également de contacter le souscripteur à l’effet de compléter son dossier, le déposer auprès de la commission des recours et autres bureaux et d’introduire des demandes de désistement ainsi que tout document y afférant. Ce nouveau procédé qui sera prochainement mis en œuvre, permettra de faciliter les procédures administratives au profit des souscripteurs et d’avoir une meilleure maîtrise des processus de traitement et d’examen des dossiers. Les souscripteurs seront informés de tous les renseignements relatifs au programme, notamment le choix des sites, la remise des décisions de pré-affectation et la remise des clés.

Cette mesure permettra également de réduire l’utilisation des documents sous format papier et les déplacements incessants des citoyens vers le siège de l’Agence. Ce qu’il faut mettre en avant, enfin, c’est la disponibilité actuelle des moyens de réalisation et des matériaux de construction.

Aussi, il a été procédé, dernièrement, sur instruction du Président de la République, au paiement des créances relatives aux projets de logements. En effet, une convention financière de 330 milliards de dinars a été signée, fin novembre dernier, entre le ministère de l’Habitat, le Crédit populaire d’Algérie (CPA), l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) et la Caisse nationale du logement (CNL) pour le financement d’un programme de 120.000 logements de type location-vente à partir de 2018.

Cette convention qui fait suite à trois autres accords signés précédemment pour le financement de réalisation de 300.000 logements vient compléter l’enveloppe financière destinée au titre du programme AADL2 à quelque 400.000 souscripteurs.

Soraya Guemmouri