Lâ€™ambassadeur dâ€™Italie Ã  lâ€™ouest du pays : Â« Un partenariat privilÃ©giÃ© Â»

«Je me réjouis du niveau de la coopération algéro-italienne qui date en fait depuis longtemps. Même dans la conjoncture éprouvante qu’a traversée l’Algérie, la présence des entreprises italiennes fut forte, marquant le caractère prioritaire de ce partenariat, dont l’illustration aujourd’hui réside dans la participation des opérateurs italiens à l’extension et à la modernisation du réseau ferroviaire.» C’est en ces termes, que l’ambassadeur d’Italie, M. Pasquale Ferrara, s’est exprimé, lors d’un point de presse, hier, à la nouvelle gare ferroviaire de Saïda, après une tournée d’inspection et de travail à travers plusieurs axes des lignes de chemins de fer, notamment la double voie électrifiée et à grande vitesse Oued Tlélat-Tlemcen et Moulay-Slissen-Saïda. Si, pour la première, confiée à la société Condott d’Acqua, en consortium avec Rizza ni de Eccher, connaît déjà un taux d’avancement élevé, la seconde, opérationnelle déjà, est prise en charge par Astaldi qui chapeaute deux autres projets dans les Hauts Plateaux, assurant la liaison Saïda-Tiaret et Rdjem Demmouche-Mecheria. Cette dynamique a été au centre de l’intervention de l’ambassadeur qui a situé la dynamique de l’équipement national perçu dans le domaine, entre autres, du transport et de la modernisation du réseau ferré. «C’est l’avenir de l’Algérie qui est projeté à travers l’initiation de ces projets structurants, dont l’Italie reste fière pour avoir pris part à cette œuvre de relance. Notre coopération fut pour le moins fructueuse dans la construction des ouvrages d’art, l’utilisation des technologies et la formation des jeunes Algériens. Un esprit de collaboration, d’amitié et de partage prévaut dans nos relations, au-delà des contraintes vite levées par le dialogue, devait-il souligner, réitérant l’engagement de son pays à persévérer dans la voie, à promouvoir les échanges et à renforcer cette coopération. Pour sa part, le vice-président de la société Astaldi a pris la parole pour mettre en exergue la complémentarité entre son entreprise et la SNTF, avant d’insister sur les efforts fournis par l’Algérie dans le domaine, en se permettant même de faire une comparaison avec quelques régions de l’Italie nettement en deçà de la mise à niveau opérée. «Il y avait certes du savoir-faire italien, mais, en revanche, l’engagement algérien fut aussi perceptible pour réussir le pari et renforcer l’infrastructure de base algérienne. Les régions des Hauts Plateaux et du grand Sud se sont taillées la part du lion. Saïda, Tiaret, Béchar, Mecheria et autres, pour la partie sud-ouest, ne sont plus de lointaines localités, grâce au développement du réseau ferroviaire, entre autres.»

A. Bellaha