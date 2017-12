Suite Ã  lâ€™explosion dâ€™un terminal gazier en Autriche : Sonatrach expÃ©die du gaz supplÃ©mentaire vers lâ€™Italie

Le groupe Sonatrach a expédié vers l’Italie, à la demande du groupe ENI, des quantités supplémentaires de gaz suite à l’explosion d’origine accidentelle survenue mardi dernier dans l’un des principaux hubs européens de distribution de gaz vers l’Europe situé à Baumgarten (Autriche), a appris mercredi l’APS auprès de responsables du secteur énergétique. «Sonatrach a répondu favorablement, seulement une heure après avoir été sollicité par son partenaire et client ENI, pour pallier le déficit partiel occasionné par cet incident», précise la même source. Le groupe algérien a ainsi expédié vers l’Italie, du 12 au 13 décembre en cours, des quantités supplémentaires de gaz, soit 12 millions de m3, destinées à assurer la continuité des flux gaziers. A travers cette opération de livraison d’importantes quantités supplémentaires de gaz dans des délais très réduits, Sonatrach conforte et confirme, en toutes circonstances, «sa position de fournisseur fiable de gaz vers l’Europe», permettant l’approvisionnement ininterrompu, aux côtés d’autres opérateurs, des régions impactées par cet incident, ajoutent les mêmes responsables. Pour rappel, après l’explosion survenue à ce terminal gazier en Autriche, qui a fait un mort et 18 blessés, le gouvernement italien a déclaré l’»état d’urgence» sur le gaz. Le terminal de Baumgarten est l’un des principaux centres de distribution en Europe centrale pour le gaz arrivant de Russie et de Norvège en Autriche. Outre l’Italie et la Croatie, il dessert une partie de l’ouest du continent via l’Allemagne. (APS)