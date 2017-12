Nouvelle dynamique de partenariat avec Sonatrach : TOTAL signe son retour

«C’est une réalité que d’affirmer que le partenariat entre Sonatrach et le groupe français Total fait l’objet d’une nouvelle dynamique prometteuse qui se rapporte à la réalisation d’une série de projets d’investissements», a déclaré le PDG du premier groupe continental d’hydrocarbures.

En effet, tels sont les propos de M. Abdelmoumène Ould Kaddour, qui s’est exprimé au terme de la cérémonie de signature d’un contrat de concession entre la compagnie nationale Sonatrach, le Groupe Total, l’entreprise Cepsa Algérie ainsi que l’Agence Alnaft pour la valorisation des ressources. Le contrat en question a été paraphé par les premiers responsables de ces quatre compagnies, à savoir M. Abdelmoumène Ould Kaddour pour Sonatrach, M. Patrick Pouyanne, (Total), M. Claver Rodrigo Francisco Javier

(Cepsa Algérie) et M. Arezki Hocini (Alnaft). Le même contrat définit le nouveau cadre contractuel applicable au développement du projet de Timimoune situé dans le Sud-ouest algérien. «La production de ce champ gazier, dont la mise en production est prévue au printemps 2018, devrait atteindre environ 5 millions de mètres cubes de gaz par jour en plateau» est-il précisé dans un communiqué remis à la presse. Les partenaires du projet ont également signé l’accord de commercialisation du gaz, a-t-on ajouté. « Ces signatures marquent une étape majeure dans la réalisation du projet et le renforcement du partenariat historique entre Sonatrach, Total et Cepsa» indique t- on. Dans le même communiqué, il est également rappelé que « le développement du champs gazier de Timimoune s’est poursuivi avec les opérations de forage et les travaux liés à la construction de l’usine. Au total, 37 puits seront reliés à des installations de collecte et de traitement de gaz et raccordés au gazoduc reliant les gisements du Sud Ouest algérien à Hassi R’mel ( GR5». Le projet est opéré conjointement par Sonatrach (51%), Total (37, 75%) et Cepsa (11,25%).



Le ministre de l’Energie reçoit en n’audience le P-DG de Total



Notons par ailleurs, que la cérémonie d’ hier qui s’est déroulée au siège de Sonatrach à Djenane El Malik, a été rehaussée par la présence du ministre de l’Energie M. Mustapha Guitouni qui a eu auparavant, à recevoir en audience le P-DG du Groupe Total, M Patrick Pouyanne. A ce propos, les discussions ont porté sur le développement de champ gazier objet du contrat signé , mais aussi la réalisation d’ une série d’autres projets d’investissements communs en Algérie dans les domaines de la pétrochimie, du solaire, ainsi que dans le domaine de l’énergie non conventionnelle, oit le gaz de schiste ainsi que dans l’offshore et l’onschore. Selon Melle Manel Ait Mekideche, chargée de la communication au ministère de l’Energie, il ressort de l’entretien entre MM Guitouni et Pouyanne « une réelle détermination de l’Algérie d’optimiser davantage la dynamique d’investissements en partenariat avec Total.» Le groupe Total a exprimé pour sa part sa volonté d’investir dans notre pays, ceci d’autant que son premier responsable ne manquera pas de saluer « la qualité de partenariat avec la compagnie Sonatrach «.



GNL et TFT : De nouveaux contrat en vue



Aussi, «les perspective du développement du partenariat avec Total sont très importantes» atteste M. Abdelmouméne Ould Kaddour, le P-DG de Sonatrach. Ce que conforte, à juste titre, le P-DG du groupe français qui s’en est félicité pour sa part de l’accélération du la coopération avec la compagnie nationale des hydrocarbures. «C’est pour nous une démarche assez importante et Total est prêt à explorer d’autres opportunités de partenariat car nous voulons aussi contribuer au développement de l’économie algérienne» appuie encore le P-DG M. Patrick Pouyanne. Sur sa lancée, il informe que nouveau contrat d’exploitation du GNL qu’il a d’ailleurs qualifié de «primordial» est inscrit en perspective. Il indique aussi que les accords sur le TFT également en partenariat avec Sonatrach seront signés dans les prochain mois à Oran.

Le directeur de Cepsa Algérie a réitéré quant à lui la disponibilité de ces entreprises à contribuer notamment à la réalisation des différents projets énergétiques notamment ceux prévus dans le domaine de la pétrochimie.

Karim Aoudia