AUGMENTATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE : Satisfaire la demande interne et exporter

Les agriculteurs sont appelés plus que jamais à contribuer à l’augmentation de la production agricole et à s’appliquer à l’amélioration de sa qualité, a indiqué, à Tissemsilt, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, en donnant, toutefois, des orientations et des directives aux cadres du secteur, pour mieux propulser la cadence de développement. Pour atteindre cet objectif, «il est indispensable d’augmenter la quantité afin de satisfaire à la fois la demande interne et à améliorer la qualité de certains produits, à l’instar de la datte, de l’olive, de la figue, de la pomme de terre, de la tomate, aux fins d’exportation», a-t-il souligné, en mettant l’accent sur «la prise de conscience de l’ensemble des Algériens de la nécessité de se libérer de la dépendance vis-à-vis des ressources énergétiques et de s’orienter vers l’exportation des produits hors hydrocarbures, devenue évidente». Le ministre a fait montre de sa volonté de booster le secteur, une nécessité vitale pour faire face à la crise économique, d’une part, mais aussi de valoriser «ce trésor naturel, l’or vert», qui peut être créateur de richesse. «Il ne suffit pas de dire on a fait ou on va faire. Il faut tout juste passer à l’acte», déplore le ministre, en appelant les cadres à être plus «efficaces et efficients». «Il faut travailler davantage, avoir une meilleure présence sur le terrain, pour s’enquérir des problèmes des agriculteurs et leur apporter le soutien nécessaire. Il faut réhabiliter le rôle de l’agriculture et l’intégrer dans l’économie nationale», a-t-il insisté. Ainsi, le message transmis par le ministre est d’asseoir une synergie où tout le monde doit mettre la main à la pâte pour faire jouer son rôle à ce secteur-clé de l’économie nationale sur lequel l’État mise pour pallier le pétrole, notamment, pour faire un saut significatif en matière d’augmentation de la production et, par ricochet, réduire la facture des importations alimentaires. À ce sujet, le ministre cite l’exemple des céréales, dont les importations pèsent lourdement sur la facture du pays, considérant qu’il n’est plus possible de compter uniquement sur les petits céréaliculteurs qui dépendent du soutien et des moyens de l’État. Il a cité aussi l’expansion de la plantation de l’amandier qui enregistre une réussite de par la qualité des terres, ainsi que du climat. Il a souligné à ce titre que l’importation des amandes à elle seule coûte à l’État entre 60 à 80 millions de dollars/an. «Il faut donner plus d’importance à l’implantation de l’amandier. Il faut lui dégager plus de superficies, jusqu’à 500 hectares », a-t-il préconisé. Le ministre a évoqué aussi la nécessité d’accroître davantage les superficies irriguées, surtout pour le blé, affichant l’ambition d’atteindre 100.000 hectares. Outre les transformateurs de blé, les laiteries doivent aussi «mettre la main à la pâte», et contribuer à réduire les importations de la poudre de lait pour atteindre l’objectif tracé, soit 0% d’importation de poudre de lait à l’horizon 2019. L’autre produit importé en grande quantité, alors qu’il peut bien être produit localement, est la viande rouge, notamment congelée. «Il faut faire un effort pour la viande rouge. D’autant plus que nous avons les capacités et les produits pour faire l’engraissement des bovins en Algérie et réduire, donc, leur importation», dit-il. Les mesures d’accompagnement sont également assurées au profit de cette filière, et ce, dans le cadre de l’entrée en production de trois complexes d’abattage à Aïn M’lila (wilaya d’Oum El-Bouaghi), à Bouktoub (El-Bayadh), ainsi que celui de Hassi Bahbah (Djelfa) qui est déjà opérationnel. À ce titre, M. Bouazghi a annoncé que la question de l’importation de la viande rouge sera «prochainement réglée», et qu’il y aurait une «élimination définitive» de son importation dans le «proche avenir». En fait, M. Bouazghi préconise la nécessité de valoriser tous les domaines agricoles, pour permettre à l’économie nationale d’en tirer profit. Il s’agit, notamment du secteur des forêts, à travers la valorisation du bois, du liège, du miel et de tous les produits issus de la forêt à forte valeur ajoutée. Pour le ministre, «il faut aller vers une approche économique, et ne pas rester dans une approche conservatrice».

Kafia Ait Allouache