DÃ©collage industriel : lâ€™AlgÃ©rie mise sur la PME innovante

Comment préparer un plan de dépôt d’un brevet ? Quelles sont les principales étapes d’une innovation, de sa première forme en tant qu’idée, jusqu’à sa mise sur le marché, en passant par le dépôt du brevet ? Quels sont les textes et les outils dont dispose l’Algérie pour protéger l’innovation ?

Ce sont, entres autres, les questions auxquelles les participants au séminaire international sur «Les nouvelles frontières de la propriété intellectuelle et industrielle : États des lieux et perspectives» ont apporté des réponses.

À vrai dire, il s’agit plus de workshops que d’un séminaire, tient à préciser Mme Amel Belkacemi, la directrice du CATI (Centre d’appui à la technologie et à l’innovation), principal organisateur de cet évènement, aux côtés de l’INAPI (Institut national algérien de la propriété industrielle) et l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). L’intérêt de ce séminaire est qu’il n’a pas été pensé dans une logique de conférences, mais de workshops. Le programme comprend, en effet, six ateliers dirigés par des experts internationaux, a indiqué cette responsable.

Elle a précisé, à ce propos, que ces experts vont délivrer des attestations aux bénéficiaires de cette formation.

Qu’en est-il de la situation en Algérie ? Mme Belkacemi estime que «le réseau du CATI est une vraie chance pour le pays, car, faut-il le rappeler, il y a beaucoup de recherches et d’innovations qui ne sont pas exploitées par manque de coordination entre l’université et l’entreprise». De ce fait, il constitue une réponse à ce besoin, du fait qu’il est doté d’une bibliothèque digitale électronique.

Il y a aussi une base de données mondiale à exploiter. C’est un centre de formation et d’appui au rapprochement entre l’université et l’entreprise.

Il permet l’amélioration des compétences nationales dans le domaine de l’exploitation en ligne de millions de revues scientifiques existantes à travers les différents réseaux de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

«Cette institution protège et encourage la promotion de la compétitivité des PME, pour stimuler l’innovation et le transfert technologique», affirme la responsable.

Pour ce qui est de la relation entre la sphère économique et la communauté des jeunes innovateurs, elle fait savoir que le rôle du CATI est de faire en sorte que l’étudiant soit dans une logique de résolution concrète de problèmes en utilisant tout le savoir académique dont il dispose.

Au niveau de l’École polytechnique Maurice-Audin, 9 brevets ont été déposés par les élèves, et ils sont en cours d’examen par les institutions compétentes.

L’Office national des droits d’auteur participe aussi à ces workshops, et intervient dans le volet des droits sur les œuvres artistique. «Nous avons touché l’ensemble de la communauté universitaire afin qu’elle puisse répondre aux exigences socioéconomiques», souligne notre interlocutrice.

L’évènement, qui s’est tenu à l’École polytechnique Maurice-Audin, vise essentiellement à initier les étudiants algériens à exploiter les banque de données sur les brevets, à les aider à rédiger le brevet et à pouvoir l’exploiter dans une logique d’expansion à l’industrie, a-t-on indiqué.

Ainsi, M. Émir Ali Djazaïri, un expert de l’OMPI, s’est longuement étalé, dans sa communication, sur les différentes phases et procédures devant être entreprises en Algérie et à l’étranger pour protéger son innovation. Il a expliqué aussi aux étudiants que «l’investisseur ne place de l’argent dans un projet d’innovation, que si le brevet est déposé».

L’expert résume les ingrédients d’un plan de brevet en trois mots : «la vision, la patience et la persévérance».

Amel Saher