AlgÃ©rie - Espagne : Les flux migratoires illÃ©gaux Ã©voquÃ©s

La circulation des personnes et les flux migratoires illégaux ont fait l'objet d'un entretien, hier à Alger, entre le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, et le directeur général de la Police nationale espagnole, German Lopez Eglesias, en visite en Algérie à la tête d'une délégation du ministère de l'Intérieur espagnol. Lors de cet entretien, les deux parties «ont abordé la question de la circulation des personnes, insistant sur l'importance de traiter les causes derrière les flux migratoires illégaux, comme ils ont réitéré leur souhait de renforcer davantage la coopération entre les deux départements ministériels», indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Les deux responsables ont, par ailleurs, qualifié les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Espagne d'«excellentes, conformément à la dynamique insufflée par les hautes autorités algériennes et espagnoles, notamment dans les domaines liant les départements de l'Intérieur», souligne la même source. (APS)