Lâ€™ambassade des Ã‰tats-Unis ne sera probablement pas transfÃ©rÃ©e avant 2020

Le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, a déclaré, mardi, que l'ambassade des États-Unis ne serait probablement pas transférée à El-Qods avant 2020, ont rapporté les médias américains. «Ce n'est pas quelque chose qui se passera tout de suite», a déclaré M. Tillerson, devant le département d'État, selon le quotidien américain New York Times.

Solution à deux états



L’OCI a appelé la communauté internationale à reconnaître la ville sainte d'El-Qods comme étant la capitale de la Palestine, exhortant les acteurs internationaux à parrainer un processus politique multilatérale visant à lancer un processus de paix crédible avec pour finalité d’instaurer la paix sur la base de la solution à deux États. Il a aussi appelé à «l’internationalisation de la protection de la paix» et à «l’imposition de restrictions politiques et économiques», en réponse à la décision américaine de reconnaître El-Qods occupée comme capitale d’Israël et d’y transférer son ambassade. Le sommet a imputé, dans son communiqué final, à l’Administration américaine, l’entière responsabilité des répercussions résultant de la non-annulation de l’annonce illégale, à propos de la ville d'El-Qods. Les participants au sommet d'Istambul ont «rejeté et condamné fermement» la décision illégale du Président américain sur El-Qods, la considérant comme étant «une déclaration explicite de l’Administration américaine de son retrait comme parrain et intermédiaire du processus de paix, de même qu’une récompense à Israël pour avoir nié les accords et défié la légitimité internationale». Il ont, d’autre part, pressé les États membres de l’OCI à «donner effet aux restrictions politiques et économiques sur les pays, les responsables, les Parlements, les entreprises et les personnes qui reconnaissent l’annexion par Israël de la ville sainte d’El-Qods ou approuvent toute mesure visant à perpétuer la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé». Dans son appel à l’internationalisation de la protection de la paix, le sommet a exhorté les acteurs internationaux à parrainer un processus politique multilatérale visant à lancer un processus de paix crédible sous les auspices internationaux avec pour finalité d’instaurer la paix sur la base de la solution à deux Etats. «En cas d’inaction du Conseil de sécurité (concernant El-Qods), nous sommes prêts à porter le sujet devant l’Assemblée générale de l’ONU», ajoute-t-il.