PrÃ©vention des conflits et mÃ©diation : Consacrer le rÃ´le de la femme

La première assemblée générale du Réseau panafricain des Femmes pour la prévention des conflits et la médiation (FemWise-Afrique) a eu lieu hier à Constantine sous le thème : « Femmes médiatrices et promotrices de la coopération transfrontalière ».

Etaient présents à la rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, la ministre de la Solidarité nationale et de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia ainsi que l’ambassadeur Smaïl Chergui, commissaire de l’Union africaine à la paix et à la sécurité.

Les deux co-présidentes du comité directeur de Femwise-Afrique, Speciosa Wandira, ancienne vice-présidente de l’Ouganda, et Catherine Samba Panza, présidente de la République centrafricaine de 2014 à 2016, ont aussi assisté à l’évènement.

M. Messahel a rappelé les dispositions concrètes prises en Algérie à l’avantage de la femme, lesquelles reposent sur les orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. « De nombreuses mesures ont porté sur l’amélioration et le renforcement du cadre législatif national concernant la protection de la femme et de sa représentation et sa participation dans la vie politique ainsi que sur la ratification des conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’Homme», a-t-il précisé.

Il a ajouté qu’«en plus de la ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’Algérie a ratifié, le 9 octobre 2016, avec des déclarations interprétatives, le protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes ».

Les articles 9 et 10 font référence au droit de participation de celles-ci au processus politique, à la prise de décision, à la promotion et au maintien de la paix. Selon le ministre, « si les femmes ne participent pas aux structures décisionnelles d’une société, elles sont peu susceptibles de participer aux décisions relatives à la résolution du conflit et au processus de paix qui en découle ». C’est dans ce sens que l’UA a inscrit son action dans la dynamique de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, laquelle représente « une prise de conscience collective de la nécessité de placer la situation spécifique de la femme et de ses besoins au cœur de l’action des Nations unies, notamment dans le domaine des opérations de maintien de la paix. De son côté, Madame Ghania Eddalia est revenue en détail sur les droits de la femme, notamment depuis l’amendement de la Constitution en 2016, tout en émettant le souhait que les travaux aboutissent à des résultats palpables et que les participants parviennent à l’adoption d’un plan de travail réalisable sur le terrain.

Lors de son allocution inaugurale, Smaïl Chergui a qualifié cette assemblée de « déterminante », car elle permet de propulser FemWise-Afrique sur le devant de la scène. Selon lui, la finalité de cette rencontre est d’

« identifier les lacunes et les duplications dans la démarche actuelle afin de pouvoir formuler des recommandations tangibles, lesquelles contribueront à renforcer les initiatives de l’UA et des Communautés économiques régionales». Il s’agit aussi d’établir le lien nécessaire pour leur mise en œuvre avec la participation effective des citoyens, en particulier celle de femmes médiatrices.

L’orateur a insisté sur l’impératif de s’« assurer l’autonomisation des femmes et des filles », notamment à travers « des formations spécifiques et la participation aux activités de l’UA », de manière à « vérifier qu’elles jouent effectivement un rôle clé devant combler les fossés sociaux, politiques et économiques pour l’avènement de changements significatifs et des transformations attendues ».

La première journée de l’assemblée générale s’est articulée autour de trois séances portant sur les thématiques. Il s’agit de la participation des femmes dans les efforts de consolidation de la paix, la collaboration transfrontalière et la contribution à la cohésion territoriale, de la coopération transfrontalière et enfin des femmes dans les communautés frontalières pour transformer les barrières en ponts. Deux autres séances se tiendront aujourd’hui pour un débat sur la promotion des élections pacifiques et la collaboration transfrontalière par l’approche axée sur les femmes, et la dernière séance sera consacrée à la lecture des comptes-rendus des différents groupes de travail.

Cette rencontre de deux jours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la première réunion, tenue à Constantine en décembre 2016, réunissant 80 femmes africaines, afin de développer les modalités de création du réseau FemWise-Africa, entériné par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA en juillet 2017, en vue d’institutionnaliser la place et le rôle des femmes dans les négociations de paix. Co-organisée par l’Algérie et l’Union africaine, cette rencontre réunit des femmes leaders expérimentées dans la résolution des conflits, des représentants de l’Union africaine, des communautés économiques régionales, des Nations unies, ainsi que des représentants de jeunes et du secteur privé.

Issam Boulksibat