Depuis istanbul, Lâ€™OCI rÃ©pond Ã  Trump : El-Qods, capitale de lâ€™Ã©tat de Palestine

Le président de l’APN, M. Saïd Bouhadja, représente le Président de la République aux travaux du sommet

Participation de 48 États, dont 16 dirigeants de pays membres

Des leaders musulmans réunis en sommet à Istanbul ont appelé hier le monde à reconnaître El-Qods-Est comme capitale de l'État palestinien, en réponse à la décision américaine de considérer la ville sainte occupée comme capitale d'Israël. «Nous proclamons El-Qods-Est capitale de l'État de Palestine, et appelons les autres pays à reconnaître l'État de Palestine et El-Qods-Est comme sa capitale occupée», ont déclaré les leaders musulmans, dans un communiqué publié, à l'issue d'un sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Istanbul.

«Nous rejetons et condamnons fermement la décision irresponsable, illégale et unilatérale du Président des États-Unis reconnaissant El-Qods comme la prétendue capitale d'Israël. Nous considérons cette décision comme nulle et non avenue», ont-ils ajouté. Ils ont aussi affirmé que Washington, en adoptant cette mesure allant à l'encontre des résolutions internationales, «signe son retrait de son rôle de médiateur dans la quête d'un règlement de paix». Washington «encourage ainsi Israël, la force occupante, à poursuivre la colonisation, l'apartheid et le nettoyage ethnique dans les territoires palestiniens occupés en 1967», poursuit le communiqué.

À l'ouverture du sommet, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait exhorté la communauté internationale à reconnaître El-Qods-Est comme la capitale de la Palestine, alors que le leader palestinien Mahmoud Abbas avait averti qu'il n'y aurait «ni paix, ni stabilité» sans la partie occupée de la ville Sainte comme capitale palestinienne. M. Trump a «offert El-Qods comme cadeau» au «mouvement sioniste», «comme s'il lui offrait une des villes américaines», a déclaré M. Abbas, dans son discours.

Ce sommet a été précédé par la session ministérielle du Conseil des ministres des Affaires étrangères consacrée à l’examen des répercussions de la reconnaissance par les États-Unis d’El-Qods comme capitale d’Israël, et le transfert de sa mission diplomatique dans cette ville Sainte. Le Conseil devra convenir d’une action unifiée et coordonnée face à ces développements qui portent atteinte à la ville d’El-Qods occupée et à son statut historique, juridique et politique. Comme annoncée plus haut, cette session a été suivie d'un sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres qui ont adopté une déclaration commune. La délégation algérienne était conduite par le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Ce sommet intervient alors que la reconnaissance par les États-Unis de la ville sainte d'El-Qods comme capitale d'Israël, qui ne peut que déstabiliser complètement la région et constitue une grave escalade, continue de provoquer des remous et de vives condamnations dans le monde arabo-musulman et de par le monde, eu égard à la sensibilité de la question et à la symbolique de la ville qui renferme le troisième lieu saint de l’islam.



Mahmoud Abbas :

« Les États-Unis n’ont plus de rôle à jouer dans le processus de paix »



Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le Président américain Donald Trump «a offert El-Qods en cadeau», et estimé que les États-Unis n'avaient plus de rôle à jouer dans le processus de paix au Moyen- Orient. «El-Qods est et restera éternellement la capitale de l'État de Palestine (...). Et il n'y aura ni paix ni stabilité sans cela», a ajouté M. Abbas, dans un discours, à l'ouverture du sommet extraordinaire de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) à Istanbul.



Erdogan : Israël, État « occupant » et « terroriste »...



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié hier Israël d'«État occupant» et «terroriste», lors du discours d'ouverture de ce sommet. «Israël est un État d'occupation. De plus, c'est un État terroriste», a déclaré le chef de l'État turc, à l'ouverture de ce sommet à Istanbul.

Le président turc a également appelé à la reconnaissance d'El-Qods comme «capitale de la Palestine», invitant tous les pays qui défendent le droit international et la justice à suivre la même voie. «Nous n'abandonnerons jamais notre demande d'un État palestinien indépendant avec capitale El-Qods», a-t-il martelé, déclarant de nouveau El-Qods comme «ligne rouge». «J'invite les pays qui défendent le droit international et la justice à reconnaître El-Qods occupée comme capitale de la Palestine», a déclaré le chef de l'État turc, à l'ouverture du sommet extraordinaire de l’OCI. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a, pour sa part, appelé les États membres de l'OCI à «encourager les autres pays du monde à reconnaître El-Qods orientale comme capitale de la Palestine».

«Nous devrions encourager les autres pays à reconnaître l’État de Palestine sur la base des frontières de 1967, avec pour capitale El-Qods-Est», et il ne s’agit pas «seulement de dire que c’est la capitale, mais en poursuivant dans l’action», a-t-il souligné. «El- Qods, qui est vénérée par les juifs, les chrétiens et les musulmans, et abrite le troisième site le plus sacré de l’islam, est au cœur du conflit israélo-palestinien», a-t-il relevé.



... et Trump, une « mentalité sioniste »



Le président turc a accusé son homologue américain Donald Trump d'avoir une «mentalité sioniste», après sa reconnaissance d'El-Qods comme «capitale de l'occupant israélien».

«Le vrai propriétaire de ces terres est la Palestine. M. Trump veut que tout cela soit Israël. C'est le produit de l'évangélisme et d'une mentalité sioniste», a fustigé M. Erdogan. «Le destin d'El-Qods ne peut pas être laissé aux mains d'un pays qui s'abreuve de sang, élargit ses frontières en tuant sauvagement des enfants, des civils et des femmes», a-t-il ajouté. Pour lui, il n'est «plus question» que les États-Unis soient des médiateurs dans le processus de paix israélo-palestinien.



Arabie saoudite :

le roi Salmane réitère le droit des Palestiniens à un État indépendant, avec El- Qods-Est comme capitale



Le roi Salmane d'Arabie saoudite a réitéré, également, le droit des Palestiniens à un État indépendant, avec El- Qods-Est comme capitale. «Le royaume ne cesse d'appeler à des solutions politiques aux crises et aux problèmes de la région, et, en premier lieu, à la question palestinienne», avec «le droit des Palestiniens de recouvrer leurs droits légitimes, dont le droit de proclamer un État indépendant, avec El-Qods-Est pour capitale», a dit le souverain saoudien.

Le roi Salmane a répété «la condamnation du royaume» et «ses profonds regrets» après la décision américaine sur El-Qods, qui, a-t-il dit, «est profondément partiale et va à l'encontre des droits historiques du peuple palestinien sur El-Qods occupée». Ces droits ont été «garantis par des décisions internationales et ont reçu l'appui et le soutien de la communauté internationale», a-t-il rappelé. APS