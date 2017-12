M. Messahel : Â« Impliquer la femme dans les questions sÃ©curitaires Â»

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a affirmé hier que l’Algérie a pris, à l’échelle nationale, des «mesures concrètes» à l’avantage de la femme, pour consolider son implication dans la prise en charge des préoccupations sécuritaires. «L’Algérie, qui s’est engagée pleinement au sein de notre Union continentale en faveur de l’implication de la femme dans la prise en charge des préoccupations sécuritaires qui nous interpellent, a pris à l’échelle nationale des mesures concrètes à l’avantage de la femme algérienne», a souligné M. Messahel. Ces mesures reposent, a ajouté le ministre, sur les orientations contenues dans les différents programmes politiques du président de la République, Abdelaziz Bouteflika ciblant «la promotion des droits de la femme algérienne et son engagement pour une société d’égalité de sexes».

La mobilisation de la femme algérienne dans la lutte contre le terrorisme, à travers le puissant soutien à l’adoption de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale et au processus de sa mise en œuvre, a été mise en exergue par M. Messahel, qui a salué la Commission de l’Union africaine pour les efforts forts louables pour l’organisation de cet évènement. Co-organisée par l’Algérie et l’Union africaine (UA), la réunion de Constantine, dont les travaux se tiennent à huis clos, est organisée dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la première réunion de Constantine, tenue en décembre 2016, et entérinées par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA en juillet 2017 et qui appellent, notamment, à institutionnaliser la place et le rôle des femmes dans les négociations de paix.