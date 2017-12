Mme Ghania Eddalia : Â« lâ€™engagement de Myriam Makeba Â»

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a évoqué le «rôle prépondérant de la femme en Algérie», rappelant, à ce propos, les efforts consentis par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika pour «renforcer les droits de la femme et consolider la place stratégique qu’elle occupe dans notre pays».

La ministre a également souligné les acquis obtenus par les femmes en Algérie, notamment en matière de scolarisation, sans discrimination entre les sexes, favorisant ainsi l’accroissement des chances de réussite des femmes, ainsi qu’une plus grande insertion socioprofessionnelle. A ce propos, Mme Eddalia a mis l’accent sur la présence importante des femmes dans différents secteurs, comme la justice, la santé, l’éducation, dans la vie politique ou encore dans le domaine de l’entrepreneuriat et ce, grâce à la promotion et au renforcement des droits de la femme.

Rappelant, par ailleurs, le «lourd tribut payé par la femme algérienne au cours de la décennie noire», la ministre a exprimé sa «fierté» vis-à-vis de l’engagement des femmes africaines en faveur de la paix, citant, entre autres, l’exemple de la chanteuse et militante sud-africaine Myriam Makeba.