M.â€ˆSmail Chergui, commissaire de lâ€™UA pour la paix et la sÃ©curitÃ© : Â« Les frontiÃ¨res ne doivent plus constituer des zones de conflits Â»

Le Commissaire de l’UA pour la paix et la sécurité Smaïl Chergui, Commissaire de l’UA pour la paix et la sécurité, a estimé que les frontières ne doivent plus constituer des zones de conflits et d’obstacles, mais plutôt des espaces d’échanges, de dialogue, de coopération et de paix.

M. Chergui a également fait état de l’élaboration d’une feuille de route pour s’assurer que FemWise-Africa entreprenne un certain nombre d’initiatives dans le domaine de la prévention des conflits et de la médiation. Il a en outre exprimé sa satisfaction quant à l’intérêt manifesté par les partenaires du réseau panafricain pour soutenir le projet de former plus de 100 femmes africaines dans la médiation des conflits. M. Chergui s’est dit, enfin, convaincu que le réseau FemWise-Africa sera «une plus-value» sûre aux efforts de promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.