ACCÃ¨S AU GRADE Dâ€™ENSEIGNANT DU CYCLE PRIMAIRE : Lancement dâ€™un concours

«Le ministère de l’Education nationale organise un concours de certificat d’aptitude professionnelle pour l’obtention du grade d’enseignant du cycle primaire», c’est ce que vient d’annoncer Mme Nouria Benghebrit sur ses comptes officiels Twitter et Facebook.

La même source annonce également l’organisation d’examens professionnels de promotion pour certains grades. Il s’agit d’épreuves devant être couronnées par des promotions aux grades d’enseignants du cycle secondaire, d’adjoints principaux de l’éducation, d’intendants adjoints et de conseillers d’orientation scolaire et professionnel. L’opération d’inscription et de dépôt des dossiers - qui aura lieu au niveau des centres spécialisés relevant des directions de l’éducation - devra être entamée demain, 14 décembre avant d’être clôturé le 4 janvier prochain. La ministre de l’Education nationale fait savoir, d’autre part, que les épreuves écrites de ces examens se dérouleront le 21 janvier 2018.

Il convient de rappeler dans ce contexte que pas moins de 3.611 enseignants qui ont été admis, à travers la plateforme numérique, à la phase nationale de recrutement, ont rejoint, depuis du 5 décembre, leurs postes de travail respectifs. Les admis devaient, faut-il le signaler, recevoir leurs convocations par le biais des Directions de l'éducation de leurs lieux de résidence pour le choix de l'établissement en fonction du mérite, avant de retirer l'affectation au niveau des Directions des wilayas d'accueil, le 5 décembre dernier, comme mis en exergue récemment par la ministre de l’Education sur sa page Facebook.

Il faut dire aussi que le secteur de l'Education nationale avait organisé en juin 2017 un concours de recrutement externe pour 10.000 enseignants et 4.000 administrateurs dans le secteur de l'Education. Les inscrits à la liste de réserve ont été recrutés au niveau local et une plateforme numérique de recrutement a été ouverte le 6 novembre passé aux inscriptions sur le site web de l'Office national des examens et concours (ONEC) (www.concours.onec.dz), pour le compte de la phase nationale. Dans ce cadre, le ministère de l'Education nationale a accordé pour chacun des inscrits sur la liste de réserve le droit de choisir trois wilayas ayant des postes vacants dans les matières à pourvoir.



Formations via la plateforme numérique à partir de janvier



Autre remarque importante à mettre en avant, les sessions de formation à distance devant être assurées via une plate-forme numérique devraient officiellement entrer en vigueur, à partir de ce mois de janvier, comme annoncé lundi dernier par la ministre de l’Education. En effet, Mme Nouria Benghebrit - qui s’exprimait sur le sujet lors d’une conférence de presse animée au siège de la radio locale de Sétif au terme de sa visite de travail et d’inspection menée dans la capitale des hauts plateaux - a mis l’accent sur le fait que cette formation permettra à ses bénéficiaires d'acquérir des compétences professionnelles leur permettant de s'adapter aux nouvelles exigences et de se recycler tout au long de leur parcours professionnel. Aussi, relève-t-elle, l'optimisation de la qualité de l'enseignement prodigué aux élèves est une «priorité nationale» qui implique l'amélioration de la performance pédagogique en classe et dépend de la formation des enseignants mais aussi d'aspects liés à la déontologie de la profession.

Il convient de signaler dans ce contexte que le ministère de l'Education nationale vient d’élaborer une stratégie nationale de formation qui accorde une importance primordiale aux apprentissages et à l'acquisition de connaissances dans un environnement scolaire adéquat.

Cet important plan, qui cible toutes les catégories de fonctionnaires du secteur, notamment les inspecteurs et les enseignants, sera, dès cette année, au cœur des priorités du secteur, insiste Mme Benghebrit qui annonce par la même occasion que pas moins de «53 thèmes de formation ont été choisis dans ce cadre». La formation en matière d'évaluation pédagogique s'articule, essentiellement, sur le traitement pédagogique, les méthodes d'enseignement des matières et l'évaluation pédagogique.

En matière de gestion, la formation comprend plusieurs axes dont la législation et la réglementation du secteur, la médiation, l'application sur le terrain de la charte de déontologie du secteur et la numérisation. Il faut dire d’autre part que le programme de formation mis en place par le secteur de l’éducation nationale comporte également «la formation d’enseignants spécialisés dans la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques, et ce, dans l’objectif de permettre aux enseignants d’assurer convenablement leurs missions pédagogiques pour de cette catégorie».

Evoquant, dans ce contexte, le travail accompli par nombre d’associations assurant la prise en charge scolaire des enfants aux besoins spécifiques, Mme Nouria Benghebrit a déclaré que ces associations fournissent «un bon travail» et «des efforts considérables» ayant permis l’ouverture de classes spéciales dans les écoles primaires.

Soraya Guemmouri