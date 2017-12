Salah BelaÃ¯d, PrÃ©sident du HCLA invitÃ© de notre Forum : Â« La Langue arabe se porte bien en AlgÃ©rie Â»

La Date de remise du rapport du HCLA au président de la république n’a pas encore été fixée

« Le choix des caractères de l’écriture du tamazight doit être laissé aux spécialistes en linguistique.Le choix doit servir la langue amazighe » le HCLA a mémorisé environ 9.000 titres et mis en place 216 titres sur les réseaux internationaux reconnus

Le président du Haut Conseil de la Langue Arabe (HCLA) a annoncé, hier, au Forum d’El Moudjahid, que l’instance qu’il préside,

prendra part, pour la première fois, aux festivités marquant la célébration de la journée mondiale de la Langue arabe,

prévue les 18 et 19 décembre au siège de l’Unesco.

Depuis 2012, à l’initiative de l’UNESCO, la date du 18 décembre est consacrée à la célébration de la langue arabe. La date retenue fait référence au jour où, à l'ONU, en 1973, la langue arabe est devenue la sixième langue officielle de l’instance onusienne. Cette année, l’Algérie sera représenté par le Haut conseil de la langue arabe, et participera à la table ronde dédiée à «La langue arabe et les nouvelles technologies», selon le programme, un concert et une exposition seront également organisés. Les sessions seront animées par des experts et des représentants de haut niveau. Ils porteront sur la langue arabe et les sciences (patrimoine culturel et perspectives en matière de connaissances) ; la planification linguistique et son rôle dans la diffusion de la langue arabe ; ainsi que l’ingénierie de la langue et utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement de la langue arabe ; présent et avenir de la langue arabe. Mais déjà, à Alger, le HCLA, organise, ce jeudi, une journée d’étude sur «la langue arabe et les défis de la mondialisation».

Cette rencontre, organisée en coordination avec l’ambassade d’Arabie saoudite, sera marquée par des communications de haute facture. Au cours de ce forum, le président du HCLA est revenu sur des questions en rapport avec le statut de la langue arabe en Algérie. A ce propos, il dira que celle-ci se porte bien, et qu’il ne faut jamais voir le verre à moitié vide. Surtout que de grands efforts sont consentis pour promouvoir la langue arabe. Dans ce sillage, le HCLA a mémorisé environ 9.000 titres, édités depuis l’indépendance, et mis en place 216 titres sur les réseaux internationaux reconnus. En partenariat avec le centre de recherche sur l’information scientifique et technique, 3.000 titres ont été introduits via la plate-forme El Djahid.

Au sujet de tamazight, Salah Belaïd estime que la langue arabe, en Algérie, est une langue fédératrice et non ethnique ou partisane et la langue amazighe est une langue nationale officielle. Pour lui «la langue amazighe est la sœur de l’arabe. La phonétique du tamazight existe pratiquement et est identique hormis cinq lettres. Mais comme chaque langue se distingue par ses lettres, il plaide pour laisser les spécialistes en linguistiques trancher sur le choix des caractères. Le choix doit servir la langue amazighe.

Le passage du président du HCLA au Forum d’El Moudjahid, a été une occasion pour revenir sur sa rencontre avec le ministre de la Communication. Notre invité a rappelé que cette rencontre a porté sur la place de la langue arabe dans les médias arabophones algériens ainsi que sur la perspective d'une collaboration de cette instance avec le département de Djamel Kaouane dans le sens de la mise à contribution de l'expertise de cette instance afin d'accompagner les médias nationaux dans l'effort d'amélioration de l'usage de la langue arabe.

Les deux parties ont convenu de l'importance de veiller à ce que cette langue de communication et d'information, qui s'adresse massivement au citoyen algérien, soit indemne d'incorrections et de fautes courantes. Il a été, à ce titre, envisagé des sessions de formation, en direction des journalistes. Salah Belaïd a tenu à souligner que le HCLA est une instance de propositions. Il a rappelé que le HCLA se met à la disposition de tout secteur ayant besoin de son expérience, affirmant que son institution avait procédé à la publication de guides fonctionnels sous forme de dictionnaires et glossaires, dans les domaines administratifs, scientifique, technologique et technique.

Interrogé sur le rapport remis au Président de la République, notre invité dira que la date de remise n’a pas encore été fixée.

Nora Chergui