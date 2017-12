DÃ©cÃ¨s de l'ex-roi de Roumanie Michel 1er : M. Bensalah signe le registre de condolÃ©ances Ã  l'ambassade de Roumanie Ã  Alger

Le président du Conseil de la nation Abdelkader Bensalah a signé hier à l'ambassade de Roumanie à Alger, le registre de condoléances au nom du Président de la République Abdelaziz Bouteflika suite au décès de l'ex-roi de Roumanie Michel 1er.

"Suite au décès du roi Michel 1er de Roumanie, je présente au peuple roumain ami, au nom du Président de la République Abdelaziz Bouteflika et au nom du peuple et du gouvernement algériens, nos sincères condoléances et l'assurons de toute notre sympathie", a écrit M. Bensalah sur le registre de condoléances.

"L'Algérie qui se remémore en cette douloureuse épreuve, les sacrifices du défunt au service de son pays, partage la douleur du peuple roumain ami", a ajouté le président du Conseil de la nation.

"Je m'incline à la mémoire du défunt et réitère nos condoléances et notre sympathie au peuple roumain ami", conclut M. Bensalah Le président du Conseil de la nation était accompagné du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Nordine Ayadi. (APS)