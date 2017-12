M. Noureddine Bedoui en Allemagne : Consolidation de la coopÃ©ration

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, entame depuis hier, une visite de deux jours, en République fédérale d'Allemagne sur invitation de son homologue allemand, Thomas de Maizière, a indiqué un communiqué du ministère. La visite de M. Bedoui, qui s'inscrit dans le cadre "la consolidation de la coopération et l'échange des expériences entre les deux parties dans leur domaine de compétence", constituera une opportunité pour promouvoir et renforcer le partenariat dans les divers domaines d'intérêts commun". (APS)