Chef de la zaouÃ¯a Djazouliya : Cheikh Abdelkrim El Abidine dÃ©cÃ©dÃ©

Le chef de la zaouïa Djazouliya de la wilaya de Ain témouchent, Cheikh Abdelkrim El Abidine, est décédé hier à l’âge de 84 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris de la famille du défunt. Cheikh Abdelkrim

El Dajzouli fut le chef de la zaouïa Djazouliya depuis 1957 après la mort de son frère cheikh de cette tariqa, assassiné par l’armée française, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya des affaires religieuses et des wakfs.

Le défunt rejoignit les rangs de l’organisation civile de l’ALN à Oualhassa, dans la wilaya d’Ain Témouchent, à partir de 1956 et participa à des opérations de fidai, a rappelé, pour sa part, la directrice locale des moudjahidine, Khadidja Bahloul. La zaouïa Djazouliya, fondée dans la commune de Sidi Ouriache, relève de la tarika Aissaouiya depuis trois siècles. Elle constitue un centre de rayonnement culturel et cultuel et défend fermement les principes de la réconciliation et de la tolérance. La dépouille mortelle du défunt sera inhumé ce mercredi après la prière d’El Asr au cimetière de Sidi Ouriache.

(APS)