SÃ©natoriales en Alabama : DÃ©faite majeure pour Donald Trump

Le candidat démocrate au Sénat dans l'Etat de l'Alabama a réussi l'exploit de se faire élire mardi dans ce bastion conservateur, battant un républicain controversé accusé d'attouchements sur mineures et qui était soutenu par Donald Trump. Le démocrate, Doug Jones, a battu l'ancien magistrat ultra-conservate, Roy Moore, à l'issue d'une campagne virulente qui a captivé l'Amérique et va priver le parti au pouvoir d'un précieux siège à la chambre haute du Congrès.

Selon des résultats quasi-complets, Doug Jones a obtenu 49,5% des voix, contre 48,8% pour Roy Moore. «Le cœur de cette élection s'est jouée sur la dignité et le respect», a déclaré le vainqueur, un ancien procureur fédéral de 63 ans qui s'était fait connaître en faisant condamner des membres du Ku Klux Klan qui avait incendié une église noire dans les années 1960, tuant quatre fillettes.

«L'Alabama était à la croisée des chemins (...) Ce soir, vous avez emprunté le bon chemin», a-t-il lancé devant ses supporteurs à Birmingham, la plus grande ville de l'Etat. Le revers est très personnel pour le président des Etats-Unis, qui avait appelé ses partisans à la loyauté au nom de la poursuite de son programme de réformes. Mais c'est d'un tweet magnanime qu'il a salué la victoire du démocrate. «Félicitations à Doug Jones pour cette victoire âprement disputée mais une victoire est une victoire», a écrit M. Trump dans un tweet.