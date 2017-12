Sommet Ã  Paris pour la Force G5 Sahel : Urgence sÃ©curitaire

La France a réuni hier une vingtaine de dirigeants pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle force conjointe G5 Sahel en raison de «l'urgence» sécuritaire sur le terrain.

Cette «réunion de soutien» se tient à l'initiative d'Emmanuel Macron, qui a récemment jugé «urgent de renverser la tendance» au Sahel, où «les terroristes» ont «enregistré des victoires militaires et symboliques» ces derniers mois. Pour cela, le président français a convié au château de la Celles-Saint-Cloud, près de Paris, ses homologues du G5 Sahel : le Malien, Ibrahim Boubakar Keïta, le Nigérien, Mahamadou Issoufou, le Burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, le Tchadien, Idriss Déby, et le Mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz.

À leurs côtés, des partenaires de la force commune : l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la chancelière allemande, Angela Merkel, et les chefs des gouvernements italien, Paolo Gentiloni, et belge, Charles Michel. L'Arabie saoudite, les Emirats et les Etats-Unis y participent également.

L'objectif est «d'accroître la mobilisation au profit du G5 Sahel sur les plans militaire, politique et financier», explique l'Elysée. «C'est une initiative qui monte en puissance mais il y a un problème de rythme», a expliqué hier la ministre française des Armées Florence Parly sur la radio RFI. «Il faut aller plus vite (...) L'objectif est de pouvoir avancer plus vite sur le financement et de structurer le volet militaire», a-t-elle expliqué. Lancée en début d'année, l'initiative vise à former une force de 5.000 hommes, composée de soldats des cinq pays impliqués, d'ici la mi-2018. Elle a déjà un quartier général, à Sévaré au Mali, et a récemment mené une première opération dans la zone des «trois frontières» entre Mali, Niger et Burkina Faso. Son rôle est de reconquérir et de sécuriser les zones où les groupes extrémistes mènent «des actions par surprise» avant de s'évanouir dans l'immense désert sahélien, une région aussi vaste que l'Europe.