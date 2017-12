Victoire sur Daesh : La coalition internationale fulmine contre Moscou

La Russie revendique désormais la victoire contre le groupe terroriste Etat islamique en Syrie, au grand dam de la coalition internationale qui dénonce une réécriture de l'histoire et met en garde contre un excès de triomphalisme. "La mission de l'armée russe est accomplie (..) Le territoire syrien est totalement libéré des combattants de cette organisation terroriste", proclame le ministère russe de la Défense. Une victoire gravée dans le marbre lundi par le président Vladimir Poutine lors d'une visite surprise aux soldats russes stationnés en Syrie: "vous revenez victorieux (...) La patrie vous attend!", leur a-t-il lancé en annonçant le retrait d'une grande partie du contingent russe. Pour la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis, qui combat depuis 2014 l'EI en Syrie et a longtemps reproché aux Russes de briller par leur absence sur ce terrain-là, la potion est pour le moins amère. Les forces régulières syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont repris en novembre les deux derniers centres urbains encore tenus par l'EI, Deir Ezzor et Boukamal, dans l'est du pays. En octobre, les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance kurdo-arabe soutenue par la coalition, avaient décroché la première grande victoire en reconquérant la capitale autoproclamée de l'EI, Raqa, après onze mois d'offensive. La Russie n'a "mené qu'une fraction des opérations antiterroristes" en Syrie et la lutte contre l'EI n'était "pas sa priorité", renchérit le Pentagone. L'enjeu est aussi de contrôler un maximum de territoire en vue des négociations de paix. Sans surprise, Moscou livre une toute autre lecture des événements. "En trois ans d'existence, la +coalition+ n'a obtenu que dernièrement son premier +résultat+ dans la lutte contre l'EI en Syrie: la destruction de Raqa et de ses civils par des bombardements massifs", assène le ministère russe de la Défense.