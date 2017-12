Le Coin du copiste : passerelle des cultures

Nous revenons aujourd’hui sur la première journée du 5e symposium qui s’est déroulé lundi dernier au palais de la Culture à l’initiative de la revue littéraire «L’ivresEcQ» qui a permis d’organiser une large conférence sur l’écriture algérienne, journée à laquelle était convié pour le débat deux générations d’écrivains qui ont évoqué leur rapport à la littérature et comment cette inclination vers les lettres qui ne s’est pas faite en un déclic s’est révélée à eux comme une nécessité. L’événement qui a eut lieu à l’auditorium, en partenariat avec la librairie du Tiers-monde, pendant deux journées pleines de discussion, s’est penché sur la thématique «Dialogue des cultures, passerelles de rapprochement» et a réunit du beau monde, à l’instar de Mme l’Ambassadeur de la République d’Autriche en Algérie, de la direction de la culture de Tizi Ouzou ainsi qu’un certain nombre d’écrivains et universitaires et même la présence d’écoliers ; Ainsi de jeunes auteurs comme Mohamed Abdellah et Riad Hadir ont pu confronter leurs idées sur l’écriture en dialoguant avec des écrivains confirmés, à l’image de Mohamed Sari, Ali Kader et Mohamed Magani. Le premier sujet portait sur : « “Motivation et déclic de l’expérience : premier récit”. Si le point commun entre certains de ces romanciers est le caractère fortuit de l’acte d’écriture, il n’en demeure pas moins que chacun d’eux a eu besoin, à un moment donné, de dire sa vérité et ses convictions en rapport à la situation sociale, culturelle ou encore politique de l’Algérie’’», rapporte un journaliste d’un média électronique. Tandis que pour des nouveaux venus à la littérature racontent leur expérience littéraire comme faisant partie de l’histoire de l’Algérie avec notamment le roman de Mohamed Abdellah « Entre l’Algérie et la France », l’aventure de l’écriture a commencé avec la célébration du 50e anniversaire de l’Indépendance : “Le déclic a eu lieu à ce moment-là, avec l’idée d’écrire un roman qui traverserait peu ou prou cette partie de notre histoire. Je n’ai pas choisi ce thème-là par hasard, parce que je pense que notre histoire nous façonne, même quand c’est inconscient, y compris notre génération (…) car nous sommes toujours affectés par des événements qui précèdent notre naissance.” Par ailleurs, il a expliqué avoir voulu balayer différentes thématiques, à travers plusieurs personnages, afin de mettre en avant l’échange culturel et humain car, a-t-il précisé, «quand on perd la dimension humaine et le contact avec l’autre, on prend le risque d’être aliénés et de voir l’autre uniquement par le biais de ce qu’on nous dit», commente ce jeune écrivain. Alors que pour l’intervention de Mohamed Magani, son aîné qui regrette l’exploitation dans les livres actuels de la thématique du désespoir, la littérature algérienne contemporaine ne devrait pas être une source de désolation et de malheurs sur le présent mais bien au contraire, s’évertuer à cultiver l’espoir dans le cœur des hommes. «J’ai vu une valorisation de l’écriture et de la littérature. Lorsque nous rencontrons d’autres cultures, nous nous démultiplions. Grâce à ce contact, j’ai pu, par exemple, aborder des thématiques que je n’osais pas aborder chez nous, car perçues comme dérisoires, à l’exemple de la protection environnementale, que je traite dans mes deux derniers romans», dira notre interlocuteur. Quant à l’écrivain Mohamed Sari, originaire de Cherchell, il a parlé de son expérience personnelle qui lui permis d’user d’une plume dans plusieurs langues alors que son parler berbère l’inclinait à user un langage autrement mais, affirme-t-il, tout auteur qui se respecte doit pouvoir s’inscrire dans le dialogue des cultures.

L. Graba