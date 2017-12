Dans la lucarne : sanctions sÃ©vÃ¨res

Notre football est à la croisée des chemins, c’est le moins que l’on puisse. On ne peut dire qu’il est malade du fait qu’on ne peut le soupeser et inventorier tous les symptômes qui peuvent y exister. De plus, on n’est pas spécialiste de la question n’étant pas médecin ou autre. Toujours est-il, même les responsables aussi bien du secteur que celui du football affirment qu’il n’est pas au mieux. Pour mieux le quantifier, comme dirait le sociologue, il faut tenir en ligne de compte les résultats que cette discipline peut glaner sur le plan international où elle sera «épiée» de plus prés. Il y a le Ranking FIFA qui tient compte de tout ce que l’on peut faire durant toute une saison. Par conséquent, on n’est pas au mieux de notre forme au cours de cette année 2017 qui est à mettre aux oubliettes. Toutefois, elle doit nous servir pour rectifier le tir et revenir encore plus fort pour peu qu’on retienne les leçons de nos échecs. Cela est valable sur le plan international. sur le plan national, les choses évoluent, mais différemment des attentes des uns et des autres. Là, il faut dire que le huis clos avait été vu par les observateurs et autres spécialistes comme un véritable «épiphénomène» qui atteste que malgré les saisons qui passent, la situation est pratiquement reproduite à l’identique. Et le huis clos est considéré comme la solution pour résorber pas mal de soucis auxquels notre «jeu à onze» est confronté ces derniers temps et qui semblent indélébiles comme s’il s’agit d’une «ex-croissance». En coupe d’Algérie, par exemple, le huis clos a été supprimé. C'est-à-dire qu’aucun match ne se jouera à huis clos du fait qu’il s‘agit d’une compétition populaire et que le public est le garant du spectacle et de l’ambiance. On a tendance à dire que le «spectacle n’est pas sur le terrain, mais dans les gradins».

Ceci dit, les acteurs du «jeu à onze» sont un peu ahuris devant l’absence de communication et de dialogue dans nos compétitions locales. Un constat qui nous interpelle du fait qu’il est devenu récurrent. En effet, dès qu’un entraîneur ou un joueur donne un avis sur une erreur d’arbitrage ou un but litigieux, il est automatiquement sanctionné dès la prochaine réunion de la commission de discipline. A titre d’exemple, l’entraîneur du CABatna, Abbes avait estimé que l’arbitre de la rencontre, MCEE-CAB (1 à 0) avait accordé un penalty litigieux à l’équipe eulmie dans les dernières secondes du temps additionnel. Là, il peut donner son avis pas plus. Ce n’est pas pour autant qu’on va le sanctionner un mois ferme. Au contraire, à ce niveau, la commission de discipline de la Ligue de Football professionnel doit ouvrir une enquête pour connaître les tenants et aboutissants d’une décision arbitrale. C'est-à-dire avant de sanctionner un entraîneur ou un joueur, il faudra être certain que les propos qu’il avait proférés sont dénués de tout fondement. C'est-à-dire qu’il avait menti sur l’arbitre qui était plutôt juste dans sa décision. C’est vrai qu’il ne faut pas toucher à la dignité des arbitres comme l’avait fait l’entraîneur de l’ASAM, mais la critique fondée et surtout censée ne doit pas être «étouffée». C'est-à-dire que la tentative de ne pas laisser les acteurs du football parler et/ou s’exprimer ne va nullement aider notre football à avancer. Car de cette façon, les responsables de notre football ne peuvent pas connaître ce qui s’y passe dans la discipline qu’ils gèrent. De plus, le fait de donner ses «impressions à chaud» sur le comportement d’un arbitre, d’une erreur quelconque ne peut que faire avancer les choses. En fermant les yeux et ne laissant personne divulguer ce qui s’était réellement passé ne peut qu’exacerber les problèmes. D’ailleurs, l’un des ateliers du symposium sur le «renouveau du football» est réservé à l’arbitrage. Il est temps de moraliser la corporation qui a tendance à battre de l’aile. Ce n’est pas en sanctionnant certains acteurs du football qu’on va régler la question définitivement.

Himid Gharbi